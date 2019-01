Nytårskoncert med CNUS, kor og dansere

Klassisk: For 20. gang byder Svendborg Musikskole i samarbejde med Svendborg Kommunes Kultur-og Fritidsudvalg indenfor i OD Hallen på Gymnastikhøjskolen i Ollerup til nytårskoncert søndag 20. januar kl. 15. Programmet byder denne gang på musik fra Strauss til String over Beethoven og Carl Nielsen. Traditionen tro medvirker Ollerup Efterskoles fælleskor, der i år synger tre numre med orkestret under ledelse af Britta Kold og Kenneth Seholt. Igen i år vil man også kunne opleve dansere fra gymnastikhøjskolen, der svinger sig i wienervals og bliver akkompagneret af eftermiddagens hovedgæst: Carls Nielsen Ungdomssymfoniorkester (CNUS). /stha