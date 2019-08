Nyt, styrket samarbejde: - Fyn kan blive et center for dansk film

Et nyt, styrket samarbejde mellem Filmfyn, Odense Film Festival, Svend og Odense Filmværksted skal gøre filmmiljøet på Fyn til et mekka inden for alt fra produktion til uddannelse.

Film: Fælles aktiviteter mellem fire fynske film-aktører under Odense Film Festival og Svend-prisuddelingen i uge 35 skal være startskuddet på et nyt bredt samarbejde, som skal styrke filmbranchen på Fyn.

Folkene bag Filmfyn, Odense Film Festival, Svend og Odense Filmværksted vil samle filmbranchen og køre samlet i bus fra OFF til Svend19.

- Det er for at styrke de interne netværk i filmbranchen på Fyn. Samtidig er der noget synlighed i, at vi kan vise, at et større samarbejde kan skabe mere synlighed på uge 35, hvor Fyn er endnu mere fyldt med film end til dagligt, siger Klaus Hansen, der er direktør for Filmfyn.

Det er dog ikke kun de interne netværk, det nye samarbejde skal styrke. Filmfyn-direktøren tror på, at organisationerne bag samarbejdet kan skabe noget helt specielt for Fyn.

- Fyn har i en årrække haft et potentiale for at blive til noget kæmpestort. Fyn kan blive et center for dansk film og blive en succes - ikke kun inden for produktion, men også uddannelse, visning og international synlighed, siger Klaus Hansen.