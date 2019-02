Nyt job: Museum vil lære moderne mennesker at finde sig selv

Faaborg: Kunne du tænke dig et sommerjob, hvor du skal guide folk rundt i de mangfoldige friluftsmuligheder, der findes i Faaborg-området?

Så har du nu chancen. Det er Øhavsmuseet, der søger et antal outdoor-guider til den kommende sommersæson.

- Vi har en ambition om at skabe et museum, der lærer vores gæster om naturen, kulturen og sindet. Som led i det søger vi lige nu efter outdoor-guider, fortæller Anne Høyby, kommunikationsansvarlig på Øhavsmuseet.

Ansøgningsfristen er 8. marts, så det gælder om at slå hurtigt til.

- Som en del af ansættelsen gennemfører de nye guider vores uddannelsesprogram, Feltformidleruddannelsen, der klæder dem på til at blive nogle af Danmarks bedste udendørsformidlere. Vores mål er at bringe det moderne menneske tættere på sig selv, naturen og kulturlandskabet. Vi giver vores gæster unikke oplevelser i det fri, således at de finder ro, får styrket deres identitet og oplever at være del af en større helhed. Som guide er det din opgave at hjælpe dem til det, står der blandt andet i jobopslaget på Øhavsmuseets hjemmeside.

Feltformidleruddannelsen (FFU) foregår på Kystakademiet ved Nakkebølle Fjordd i samarbejde med Trente Mølle Naturskole.

Guiderne skal give folk oplevelser med for eksempel vandring, kanosejlads, snorkling, ridning eller cykling.

- Som guide er din opgave at formidle det sydfynske landskab med dets rigdom af natur og historie. Det er ligeledes din opgave at være gæsternes vært i naturen og derved sikre, at alle får en god og tryg oplevelse, hvor service, smil og faglighed er i top, står der i opslaget.

Hvis man bliver ansat, kan man se frem til mindst tre ugers arbejde på deltid fortrinsvis i de travle sommeruger 27-32.

Guiderne forventes at have en baggrund inden for undervisning eller et relevant kultur- eller naturhistorisk fag. De skal brænde for deres egen faglighed og være i stand til at give deres begejstring videre til gæsterne.

Man skal være over 18 år og i almindelig fysisk form. Det er en fordel, hvis man har kørekort, og man skal tale engelsk og eventuelt også tysk.