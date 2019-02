Nyt initiativ: Fuld gas på gadeidrætten i Faaborg

Faaborg: Skateboard, løbehjul, streetbasket, MTB, parkour, streetfodbold, rulleskøjter, streethletic - you name it!

Der bliver fuld fart på gadeidrætten i Faaborg i uge 9 og 10. To idrætsstuderende fra SDU, Nikolaj Søgaard og Emil Tønnesen, er lige nu i syv ugers praktik i Faaborg-Midtfyn Kommunes kultur- og fritidsafdeling, og deres projekt går ud på at sætte fokus på gadeidræt for unge og få dem til at bruge nogle af de faciliteter, der er i kommunen, ikke mindst det nye streetmiljø med skatepark, parkour og streetbasket ved Forum Faaborg.

- Det handler om, at vi skal have de unge til at dyrke mere selvorganiseret idræt. Analyser viser, at den traditionelle foreningsidræt stagnerer, og det vil vi gerne imødekomme, så vi får så mange som muligt til at være aktive, siger Nikolaj Søgaard.

På Øhavsskolen afdeling Svanen går det løs i uge 9, hvor der hver dag i det store frikvarter vil være en masse forskellige former for gadeidræt. Eleverne opfordres til selv at medbringe skateboard, løbehjul og rulleskøjter, men der vil også være streetbasket, streetfodbold, parkour, streethletic, hockey og stikbold.

Fredag 8. marts er der aktivitetsdag med gadeidræt på Faaborg Gymnasium, og så kulminerer det hele med en stor event ved Forum Faaborg søndag 10. marts klokken 11-15.

Her bliver der forskellige workshops og konkurrencer i de forskellige discipliner.

- Vi har været ude og promovere eventen på Øhavsskolen og gymnasiet, og så håber vi selvfølgelig, at mange af dem får lyst til at komme søndag 10. marts. Men eventen er for alle - uanset om man har prøvet det før, understreger Nikolaj Søgaard.

Emil Colling fra skaterforeningen og Thomas Greve fra mountainbikeklubben vil stå for nogle af de workshops, der vil være 10. marts. Fysioterapeut Niels Karnøe Sørensen fra Forum Faaborg vil lavet noget crossfit, og ungdsomsskolen vil også gerne komme og stå for noget, fortæller Nikolaj Søgaard.

Det bliver formentlig Skatehouse fra Odense, der skal stå for skateboard, mens elever fra Faaborg Gymnasium har styr på streetfodbold.