Nye navne til Heartland: Jack White vender tilbage til Fyn - og verdens bedste sanger kommer også

Tirsdag tilføjer Heartland seks navne til musikprogrammet på årets festival. Dagens offentliggørelse inkluderer Jack Whites gruppe The Raconteurs, den amerikanske antihelt John Grant, tidligere The Verve-frontmand Richard Ashcroft (solo) og det newzealandske multitalent Connan Mockasin samt danske Peter Sommer & Tiggerne og Katinka.

11 år efter udgivelsen af det Grammy-hædrede album "Consolers of the Lonely" vender amerikanske The Raconteurs tilbage til Danmark, når gruppen gæster Heartland til sommer.

- Med dagens offentliggørelser er vi 80 procent i mål med musikprogrammet for Heartland 2019. Vi synes, det tegner til at blive vores bedste til dato. Det rummer både det eksperimenterende og det velkendte samt det nye og det klassiske.

- At lægge scene til karakteristiske frontpersoner som Damon Albarn, Billy Corgan, Solange Knowles og Jack White er en kæmpe ære for os. Vi er generelt bare stolte over det internationale topniveau, vores program efterhånden besidder, siger musikprogramchef og direktør for Heartland, Ulrik Ørum-Petersen.

The Raconteurs består af den tidligere The White Stripes-frontmand, Jack White, der optrådte i eget navn på Tinderbox i 2018, singersongwriter Brendan Benson, bassist Jack Lawrence og trommeslager Patrick Keeler, der begge har en fortid i garagerockbandet The Greenhornes.

Bandet kom til verden i 2005, da White og Benson fandt sammen og skrev bandets hidtil største hit "Steady, As She Goes". Det førte siden til to succesfulde albummer, "Broken Boy Soldiers" og førnævnte "Consolers of the Lonely". Senere i år er The Raconteurs klar med et nyt album, som man formentlig vil kunne få smagsprøver på ved Egeskov Slot til sommer.