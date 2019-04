Ny udstilling på Toldboden i Kerteminde

Kunst: Under overskriften "At tænke sig..." har kunstneren Marie Retpen skabt en udstillingsoplevelse i glas og grafik på Toldboden i Kerteminde. Udstillingen består af installationer og iscenesatte nonfigurative værker og skal ses som et poetisk bud på de potentielle genstande, som stedet gennem tiden har dannet ramme om. Udstillingen har fernisering lørdag 6. april kl. 14-16 og kan herefter opleves frem til søndag 28. april. I forbindelse med udstillingen vil der lørdag 13., søndag 14. og søndag 21. april kl. 11-12 være en workshop for børn i alderen 6-18 år. /stha