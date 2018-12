Ny udstilling: En container med værker fra uslebne diamanter

Kunsthal Ulys har netop åbnet en ny udstilling, der hedder Oase. Den vil indeholde værker fra kunstnere, som endnu ikke er blevet opdaget.

Kunstneren Lars Mikkes har skudt den nye udstilling i gang med helt særlige værker, som ligger ham meget nært. Det er ikke hans egne værker men hans afdøde fars. - Da min far var ung, malede han meget og ville gerne være kunstner. Men han blev forhindret i det, både af tiden i 1950'erne men også af min mor, som mente, at han skulle have et rigtigt job, så han kunne tjene penge til familien, forklarer 50-årige Lars Mikkes, der er en del af holdet bag Kunsthal Ulys. Kunsthal Ulys er placeret på Odense Havn, og det er i forlængelse af den, at den nye udstilling Oase ligger. Helt konkret i en flytbar container.

Om Oase Oase er en udstilling i forlængelse af Kunsthal Ulys.Både Kunsthal Ulys og udstillingen Oase er placeret på Odense Havn.



Oase blev etableret 1. december 2018, og udstillingen med Lars Mikkes far kan opleves frem til og med 16. december i år.



I løbet af 2019 vil der komme adskillige nye udstillinger i Oase.

Den 20 fod store container, som Lars Mikkes har købt til udstillingen Oase. Den står på Odense Havn i forbindelse med Kunsthal Ulys. Foto: Lars Mikkes

Kunstnere, som mangler vand Ifølge Lars Mikkes er det i princippet både de fine, store kunstnere og de ukendte, uslebne diamanter, som kan få lov at udstille i Oase. Men containeren er først og fremmest tænkt til dem, som ikke er slået igennem endnu. - Tanken med Oase er, at det skal være et rum, hvor der ikke er nogle kustoder, som bestemmer, om kunsten er fin nok eller god nok. Så det skal primært være for dem, som endnu ikke er slået igennem. Det må gerne være lidt progressivt, siger han. Lars Mikkes understreger, at han i sit virke som kunstner ved, hvor svært det kan være at slå igennem. Og derfor vil han gerne flytte fokus fra de bonede gulve og hen på alle de andre, forklarer han. - Det, der foregår inde på de bonede gulve, er også fint. Men jeg vil gerne væk fra, at det er kutyme, at kunst er noget, der skal komme oppefra, for det kan også komme nedefra. Målet er at fjerne barrierer og åbne døre, så folk ikke tror, at kunst er en lukket kreds. Snarere tværtimod. - I Oase vil vi finde nogle kunstnere, som ikke har fået vand og derfor er tørret ud. Så vander vi dem, og så sprudler de forhåbentlig igen, siger Lars Mikkes.

Inde i Oase er der både malerier, lysbilleder og skulpturer, som Lars Mikkes har samlet til sin fars udstilling. Foto: Lars Mikkes

Gør farens værk færdigt Udstillingen med Lars Mikkes' far er den første i containeren Oase. Og Lars Mikkes mener, at farens værker passer godt ind i det budskab, som er tiltænkt Oase. - Jeg tænkte, at jeg ville række hånden ud mod min far og sige, at han har fortjent at blive udstillet, selvom han aldrig blev det, da han levede, siger Lars Mikkes. Hans far malede i sine unge år i 1950'erne og igen på et aftenkursus, da han blev pensioneret. - Da han lå for døden, var han bitter over sig selv, fordi kunsten altid forblev uforløst for ham. Så med udstillingen i Oase forsøger jeg at færdiggøre hans kunstneriske projekt. Jeg vil formidle, at han lever videre, og jeg vil prøve at give ham en slags ro, siger Lars Mikkes.

50-årige Lars Mikkes er født i Odense og bor nu i Aarup i Assens Kommune. Privatfoto

Oase kom dumpende fra luften At den nye container skulle hedde Oase var en selvfølgelighed for Lars Mikkes. Det kom efter, at han opdagede, at containeren faktisk var blevet døbt af andre end ham selv. - Kort tid efter jeg havde købt containeren, kom jeg derned og kiggede på den. På den ene af siderne, som var gemt lidt af vejen mellem andre containere, var der nogen, som havde malet graffiti på den. På containeren stod der Oase med store bogstaver. - Det var som sendt fra oven. For udstillingen i containeren er netop en oase, hvor man kan komme ind og få energi. Rent symbolsk er det gennem oaser, at vi overlever. Jeg tænker det som noget åndeligt, siger Lars Mikkes.

Økonomisk venlig udstilling Lars Mikkes ser stort potentiale i, at Oase er en flytbar container. - Jeg synes, at det er en økonomisk venlig måde at udstille kunst på. Lige nu skal den stå i Odense, men om noget tid kunne det være, at man i andre byer får lyst til at udstille den. I det tilfælde kan containeren flyttes med en kran, forklarer kunstneren. Og når den nuværende udstilling med farens værker er slut 16. december 2018, har Lars Mikkes allerede flere kunstnere i tankerne til det kommende år. - Der findes mange kunstnere derude, som bare ikke har vist noget frem endnu. Og jeg kender nogle allerede nu, som gerne vil være med, forklarer Lars Mikkes.