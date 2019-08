Film: Til efteråret indtager endnu et stort dansk filmset Fyn. Denne gang er det Langeland, der får fornøjelsen af at huse filmhold og skuespillere under indspilningen af en del af filmen "Erna i krig", som har Trine Dyrholm i hovedrollen. Det skriver Filmfyn i en pressemeddelelse.

Filmen har kraftigt fynsk islæt, idet både Trine Dyrholm, Anders W. Berthelsen og Ulrich Thomsen er opvokset i Odense.

"Erna i krig" foregår i 1918 og handler om en handlekraftig sønderjyde, Erna, som går gennem ild og vand under 1. Verdenskrig for at beskytte sin enfoldige søn, Kalle, der bliver indkaldt til krig for tyskerne. Erna - spillet af Dyrholm - tager med Kalle til Flensborg for at overtale kommandanten til at lade sønnen slippe. Da det ikke lykkes, bytter hun identitet med en deserterende soldat og klipper håret. Hun bliver hvirvlet ind i en maskulin verden i en troppetransport på vej mod fronten, og på sin vej møder hun smeden Anton, der bliver spillet af Anders W. Berthelsen, og skal ikke blot kæmpe mod fjenden, men også med en kompliceret forelskelse.