Ny stadsarkivar: Souschefen skal fortælle den videre byhistorie

Souschef i Historiens Hus, Johnny Wøllekær, bliver ny stadsarkivar, når hans mangeårige chef, Jørgen Thomsen 1. april træder tilbage. Men det var knapt så indlysende for hovedpersonen selv som for alle andre, at han skulle søge stillingen som spydspids for Odenses historieskrivning.

- Jeg søgte jobbet, fordi jeg har lyst til at føre de spændende ting videre, som vi har sat i gang. Jeg er så glad for at få muligheden for at være den, der skal videreudvikle det her hus, siger han.

- Der er simpelthen så mange, der har sagt til mig, at jeg skulle søge det, og derfor måtte jeg lige tænke mig om for at være sikker på, hvorfor jeg søgte det: Var det fordi, det blev forventet af mig, eller var det fordi jeg faktisk gerne ville have det - og det var det sidste, siger han:

Men for den fodboldelskende hovedperson selv var det ikke så indlysende, at jobbet som stadsarkivar lå lige til hans højreben.

Men det er klart, at vi i Historiens Hus inden for de kommende år står over for nye udfordringer med flere digitale brugere, og det kan jo føre til, at vi for eksempel skal indrette læsesalen på en anden måde, end den er i dag.

Ny tid venter

Det er et par uger siden, Johnny Wøllekær fik vished for, at jobbet som stadsarkivar var hans. Men han har ikke brugt tiden på at få ambitioner om at revolutionere kontoret.

- Om jeg selv får nyt kontor er fuldstændigt ligegyldigt. Men det er klart, at vi i Historiens Hus inden for de kommende år står over for nye udfordringer med flere digitale brugere, og det kan jo føre til, at vi for eksempel skal indrette læsesalen på en anden måde, end den er i dag, konstaterer han, der kan se frem til at overtage en forretning, der er populær blandt byens borgere.

- Nu har jeg allerede beskæftiget mig en del med forsamlingshusene rundt om i kommunen, og det kan da være, at Historiens Hus skal være en anden form for samlingssted end hidtil. Vi er jo stadig interesserede i at have folk i huset, siger han.

Netop den tætte kontakt med byens borgere har været adelsmærket for samarbejdet mellem den afgående stadsarkivar Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær. Ud over den årlige Odensebog har de arrangeret udstillinger, skrevet lokalhistoriske bøger om foreninger, steder og personer, ligesom de for 12 år siden for første gang udfyldte klummen "Spørg om Odense" i denne avis, som siden har været et ugentligt element - for det meste på mandage.