Ny scenetrend: Teatre skildrer det vestlige demokrati, der er i frit fald

Teater: I den vestlige verden er demokratiet under pres. Afstanden mellem magthavere og befolkning bliver større og større. Måske mest udbredt i Frankrig, hvor de gule veste går på gaden som reaktion på, at store dele af befolkningen har mistet tilliden til det repræsentative demokrati, retssystemet og statsmagten. Fordommene trives i begge lejre: hos modstanderne af systemet og blandt dem, der kæmper for at bevare systemet. Danske teatre har i stor stil taget emnet op. I foråret opførte Mungo Park Kolding "Hva' så, Europa?" om Europas snarlige sammenbrud. I lørdags spillede odenseanske Teater Momentum for sidste gang forestillingen "16:29", der ud over at handle om en ung fransk kvindes selvmord for åben skærm også var en kritik af et samfund, der ekskluderer sine egne. For tiden kan man på Odense Teater se "Død over eliten", der skildrer et folkeligt oprør mod en nedladende og bedrevidende elite. Og nu melder Baggårdteatret i Svendborg sig også i debatten.

Danmark som en ø Med monologen "Dannebrog" markerer Baggårdteatret, at det i år ifølge sagnet er 800 år siden, Dannebrog dalede ned over Lyndanisse og sikrede Valdemar Sejr herredømmet over Estland. Monologen foregår i 2023 kort tid før et folketingsvalg. Politikerne har netop besluttet at grave en rende mellem Tyskland og Danmark, så Danmark fysisk kommer til at fremstå som en ø. Hovedpersonen Dana er en ung, dansk politiker, socialdemokrat eller deromkring. Hun er pro-europæer, som af frygt for at miste stemmer valgte at stemme for at isolere Danmark fra resten af Europa. Men kort før valget forlader hun partiet. Dana bliver fortaler for en stille revolution, der opfordrer folk til ikke at stemme. Hendes initiativ udviklersig til bevægelsen #hvidtflag, og Dana bliver presset til at være dens frontfigur. Da bevægelsen skifter sindelag og bliver mere konfrontatorisk og voldelig, må Dana vælge. Vil hun som galionsfigur for #hvidtflag slås i hartkorn med militante ekstremister, eller vil hun vende tilbage til partipolitikken. Hvordan får hun mest indflydelse?

Aktuelt indspark - Det menneskeskabte grænsehav mellem Danmark og Tyskland, som monologen skildrer, bliver billedet på det, der mentalt sker i Danmark nu: trangen til at isolere sig og vende ryggen til verdens problemer - om det så er menneskerettigheder, flygtninge, krig eller klimaforandringer, siger dramatikeren Petra-Leonie Pichler og fortsætter: - Monologen er et indspark i den verserende debat om demokratiet, der har spillet fallit, om et Europa i opløsning, om den vestlige verdens normer, der er i frit fald, og om en elite, der fjerner sig mere og mere fra den øvrige befolkning. Den debat har vi som kunstnere, uanset om vi beskæftiger os med teater, film eller litteratur, pligt til at blande os i.