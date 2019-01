- Det er en sindssyg januar. Det hele flyder sammen - hvornår er jeg privat, og hvornår arbejder jeg? Jeg ved det ikke. Efter revyen skal jeg have ro på, så jeg kan få tid til at lege med min søn, siger Lasse Winkler.

- Er det NU på søndag, vi begynder at lave gennemspilninger? Nå, så skal jeg til at kunne mine ting, siger Lasse Winkler, da vi møder hinanden en uge før premieren og altså en uge før denne artikel blev trykt.

Lasse Winkler er kunstnerisk leder på Elite Teater, hvor han i årevis har instrueret forestillinger, siden han var med til at grundlægge teatret i 2012. Vi har at gøre med en travl mand: Medstifter af Musical Awards, forestillingsleder på Odense Sommerrevy, og nå ja, så er han i gang med en diplomuddannelse i ledelse, kunst og kultur.

- Jeg skrev en tekst, som, jeg selv synes, var fed. Da jeg præsenterede den for de andre og kom med punchlinen ... blev der stille. Så kom der nogle undskyldende "jeg forstod den ikke helt", og jeg fattede, at jeg nok er lidt for rusten til revytekster. Men det er lærerigt for mig at stå på scenen igen. Jeg skal stole på min første impuls, og det giver mig noget til instruktørarbejdet, jeg måske har glemt eller fortrængt, siger Lasse Winkler.

Som erfaren instruktør kan Lasse Winkler ikke give helt slip på det visuelle overblik. Han mener, at det er en fordel for scenekunstnere at prøve de forskellige kasketter i branchen, så længe man er bevidst om, hvilken rolle man har hvornår.

Absurde tiltag

Den sidste tid frem mod premieren bliver intens. Udfordringen ved revy er, at den afspejler samfundet her og nu. Derfor er det ikke usædvanligt med ændringer i tekster og scener lige til sidste øjeblik.

- Nogle gange får man en gave i form af en sang om en ung blond pige, andre gange får man taget en fra sig. Vi havde en scene, der handlede om DSB, men efter togulykken ændrede teksten mening. Vi prøvede at spille den, men fik alle en dårlig smag i munden, fortæller Lasse Winkler.

Scenen blev derfor skåret ud af revyen.

Winkler fortæller, at det er revyens opgave at gøre grin med absurde ting i samfundet og ofte absurde ting, der har et politisk udgangspunkt. For humor er den bedste grobund for en god debat.

- Det seneste år har der været rigeligt at tage fat i: Maskeringsforbud, krænkelseskultur, ghettoområder og Lindholm. Man har joket med at sende kriminelle ud på en øde ø før - det har bare altid været for sjov. Det bliver så makabert, når det er virkelighed. Men det er her, vi skal turde grine af det, siger Lasse Winkler og tilføjer:

- Det er det smukke ved revyen. Det ligger fundamentalt i genren, at revy er politisk satire. Den skal sætte tingene på spidsen og synliggøre meningsløse tiltag.