Ny kunstnerisk leder valgt til Teater Momentum: - Jeg er rørt og beæret

Instruktør Niels Erling skal stå i spidsen som kunstnerisk leder for Teater Momentum vol. 13.

For Niels Erling var det et mangeårigt ønske, der omsider blev indfriet.

- Jeg har i flere år tænkt, at jeg gerne ville have Momentum. Man får lov til at løse sin helt egen vision uden at skulle passe ind i et teaters allerede eksisterende profil. For det vi laver, bliver teatrets profil, og det er helt specielt. Det er et modigt teater, fordi de giver folk frie rammer. Jeg kan ikke komme på noget andet sted i dansk teater, hvor man kan få den mulighed. Det er en kæmpe gave, siger Niels Erling, der de seneste nætter er vågnet af bare glæde over udnævnelsen.

Han har netop færdiggjort en Master of Fine Arts in Theatre fra Teaterskolen i Malmø. Nu er han klar til at trække i arbejdstøjet og anskaffe sig et værelse i Odense, så han kan være så tæt på Teater Momentum, som muligt.

- Jeg er glad, rørt og beæret. Sæsonen kommer til at handle om undergang og katastrofer. Dommedag og verdens slutning har altid været et stort emne for mennesket. Der er mange ting i vores samfund nu, som måske tyder på, at vi faktisk er på vej derhen. Jeg er inspireret af en litterat, der skriver, at mennesket er nødt til at forstå tiden som noget, der har en slutning, for at forstå, hvad vi er en del af lige nu. Jeg vil forstå vores nutid bedre ved at søge helt ind i slutningen. Men det bliver ikke mørkt og dystert, for vi vil spænde det op på de store verdensreligioner og amerikanske ungdomsfilm. Vi ender et sted mellem Britney Spears og Bibelen, forklarer Niels Erling.

Niels Erling overtager stafetten 1. august 2019, som efterfølger til denne sæsons kunstneriske leder, instruktør Anna Andrea Malzer.