Ny gyserfilm vækkes til live på det gamle Glamsbjerg Hotel

Glamsbjerg: - Der skal være en snert af fantast og en ukuelig tro på det, hvis det skal lykkes. Det er en rutsjebane og et maraton. Det er skidesjovt, og så er det barsk. Sådan siger Jesper Isaksen, mens han han læner sig op ad gangens mørkegrå væg. Her er mørkt, selvom det er midt på dagen. Lyset vil bare ikke ordentligt ind på gangen. Jesper Isaksen har filmet sin første spillefilm på det gamle, forladte Glamsbjerg Hotel. "Victim of love" er titlen. En gyser med tråde til "Ondskabens Hotel", "Twin Peaks" og den danske film "The Neon Demon". Amerikansk og dansk med farver og kant. Hotellets værelser har filmholdet forvandlet fra pastelfarver og blondegardiner til tætte rum med dybe røde vægge og guldtapet. Erotisk og mørkt. Og i skarp kontrast til den nye forvandling hotellet er ved at gennemgå: Imens vi bevæger os rundt på lange gange og går fra rum til rum, er håndværkere i fuld gang med at renovere hotellet fra kælder til loft. Hvide malebøtter, tyk støv fra loftet, hamren og saven. Det er nemlig hotellets nye ejer, den tidligere bankdirektør i Vestfyns Bank Jens Poulsen - eller blandt venner "Jens-mange-penge" - der har lukket os ind, mens håndværkerne ufortrødent passer deres arbejde. - Ting skal bruges, siger Jens Poulsen, der er nabo til filminstruktørens forældre. - Selvfølgelig måtte han låne mit hotel.

Fakta Jesper Iskasen er født i 1975.Han er uddannet skolelærer og arbejder fuld tid som lærer, mens han sideløbende laver film. Til det formål har han stiftet produktionsselskabet "Bleed For This Picture".



"Victim of love" er hans første spillefilm, der forventes at være færdig før sommer i år.

Filminstruktør Jesper Isaksen laver sin første spillefilm på Glamsbjerg Hotel. Foto: Michael Bager

En stjerne rejser sig Filmen handler om Charly, der leder efter sin amerikanske kæreste, Amy, som er forsvundet under mystiske omstændigheder på et hotel. Charly bliver spillet af Rudi Køhnke, der i 00'erne blev spået til at blive Danmarks nye stjerne på det store lærred efter sine roller i filmene "Nordkraft" og Hella Joofs "Fidibus". Men Rudi Køhnke blev ramt af angst, og i 15 år isolerede han sig. Forsvandt ind i mørket i sin 32 kvadratmeter store lejlighed. - Jeg ringede til Rudi for fem år siden. Jeg vidste, at han skulle spille hovedrollen i min film, for ingen dansk skuespiller kan, hvad Rudi kan, siger Jesper Isaksen. Rudi Køhnke vandt over angsten. Sidste år fik han sit længeventede comeback med roller i filmene "Christian IV - den sidste rejse" og serien "Kriger". Derudover huserede han danskeres tv-skærme i DR3-programmet "Rudi er bange", hvor han fortalte om sin angst og isolation. - Vi har arbejdet med det gode og det onde. Det skal man, når man laver horror. For at arbejde med det onde i Charly har vi også måttet arbejde med det onde i Rudi. Han har en intensitet, en rastløshed ... nogle dæmoner i ham selv, man ikke finder i andre skuespillere. Når vi ser en film om ondskab, spejler det vores egen ondskab. Hvor langt kan jeg selv gå? Nogle kan gå langt, siger Jesper Isaksen.

Jesper Isaksen er selv bange for gyserfilm. Foto: Michael Bager

Er selv bange Jesper Isaksen har skabt et mørkt univers, som, han ikke tror, før er set i dansk film. Det er grumt, og det er smukt. Og så er det forkert at kalde det en gyserfilm. - Det er en psykologisk thriller med gyserelementer. Det er ikke bare gys, men en film, der fungerer på sine egne præmisser. Jeg har gjort en dyd ud af at turde dvæle i langsomme scener og trække spændingen helt ud, for det kan den bære, siger Jesper Isaksen. Selv er instruktøren bange. For gyserfilm vel at mærke. Hvorfor har du så valgt at lave en gyser, spørger jeg. - Jeg skal udfordre mig selv. Det skal jeg hele tiden. Det er sådan, jeg føler mig levende, siger Jesper Isaksen.

