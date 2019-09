Ny fortolkning af Frida Kahlo

Den afdøde mexicanske kunstner Frida Kahlo bliver fortolket af tidligere skuespiller på Teater Momentum Amira Jasmina Jensen i forestillingen "Viva la Frida". Forestillingen sætter spørgsmålstegn ved, hvordan Kahlo stadig inspirerer samtlige kunstnere som kunstinteresserede nu 65 år efter sin død. Historien fortælles gennem lillesøsteren Christinas øjne, som derigennem forsøger at skabe et nærværende og relaterbart portræt af Frida Kahlo under temaerne smerte og passion. Stykket har premiere fredag 13. september og spilles frem til 18. september på Teater Momentum i Odense./KAMJO