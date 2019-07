Ny formand fortsætter traditionen: - Jeg vil ikke revolutionere Nyborg Slotskoncerter

En ny sæson af Nyborg Slotskoncerter står for døren og denne gang med nyvalgte Lene Dam i spidsen. - Jeg har lidt sommerfugle i maven, fortæller den nye bestyrelsesformand, der føler sig sikker på, at folk vil komme til koncerterne, selvom de ikke finder sted på slottet.

Hun fortæller, at det har været både spændende og udfordrende at løfte arven omkring Nyborg Slotskoncerter. Hun trådte først ind i bestyrelsen i september sidste år, så der har været en del arbejde i forhold til at lære, hvilke ting der skal gøres, og hvordan man skal gøre det. Bare en ting som kontrakter til musikerne kan være besværligt, når man ikke har erfaring med det. Men heldigvis har der været rigeligt med hjælp til den nye formand.

- Det er stadig nyt for mig, og jeg har lidt sommerfugle i maven. Jeg håber selvfølgelig, at vi kan få solgt nogle billetter, så der er en masse mennesker, der kan opleve vores koncerter. Det er jo dét, det handler om, siger Lene Dam.

47 år gammel.Bosat i Nyborg. Organist ved kirkerne i Herrested, Hellerup og Søllinge. Korleder for Elisakoret i Kølstrup, Kertemindeegnens Lungekor og Nyborg Lungekor. Aktiv korsanger i Filharmonisk Kor ved Odense Symfoniorkester. Bestyrelsesmedlem for Nyborg Soroptimistklub.

Slotskoncerter uden slot

En konkret udfordring, som den nye formand har skullet håndtere, er, at Nyborg Slot er under renovering. Derfor er det ikke en mulighed at afholde koncerterne på slottet, som navnet ellers foreskriver. I stedet rykker koncerterne ud i byen til Kulturhuset Bastionen, Nyborg Vor Frue Kirke og Hotel Nyborg Strand. Selv om det ikke er traditionen, så er Lene Dam dog ikke bekymret for, at folk bliver væk.

- Vi holdt også koncerterne uden for slottet sidste år, og der var vi selvfølgelig spændt på at se reaktionen. Men det var ikke noget, der betød det store for deltagelsen, så det regner vi heller ikke med bliver tilfældet i år, siger Lene Dam, der dog ikke lægger skjul på, at man glæder sig til, at renoveringen af slottet er færdig. Så de kan rykke tilbage i de faste rammer.

Nye rammer eller ej, så er programmet helt i slotskoncerternes ånd. Det er musik i topkvalitet, forsikrer Lene Dam, og der er lagt i kakkelovnen til lidt af hvert ved årets koncerter. Hvad end man er til klassisk musik, jazz eller musical, så er der noget for én.

- Det er vigtigt for os, at vi har et bredt program. Sådan har stilen været gennem flere år. Jeg kommer ikke til at revolutionere Nyborg Slotskoncerter i år, og det er heller ikke min mission fremadrettet. Jeg er trådt ind i bestyrelsen med traditionen for øje, og så må vi lave en løbende tilpasning efter, hvad der er ønsker og idéer til, siger Lene Dam.

Det første arrangement i Nyborg Slotskoncerter finder sted søndag den 14. juli kl. 19:30 på Bastionen. Her vil Kaya Brüel synge sange af Jomfru Ane Band, hvor hendes mor og moster, Sanne og Rebecca Brüel, i sin tid fungerede som frontfigurer.