Ny forestilling hver måned: Farverig sansebombe som modstykke til Momentums undergangs-tema

4. september slår Teater Momentum dørene op for andet afsnit af serien 'Lift you up, just like Patrick Swayze'. Serien består af syv forestillinger og et nyt afsnit vil blive opført en gang om måneden.

Teater: Undergang. Det tema har Teater Momentums vol. 13 valgt at belyse i en række forestillinger, der løber hen over efteråret og vinteren. Det er et tungt emne, der kan sætte mange dybe tanker i gang. Derfor har Niels Erling, der er instruktør og kunstnerisk leder for Momentum, valgt, at der skal være et glædesbringende modstykke til det mere dystre.

"Lift you up, just like Patrick Swayze" er en serie af syv forestillinger, der løber over de næste syv måneder. Den er skrevet af den canadiske dramatiker David Bernstein og bliver øvet, instrueret og opført på blot en enkelt dag.

Om morgenen møder skuespillerne ind og får manuskriptet at se for første gang. Derefter skal de på blot en enkelt dag skabe alt, der skal skabes, inden forestillingen kan gå på. Alt fra lys og lyd til rekvisitter.

- Normalt bruger vi lang tid på at skabe en forestilling. "Krise" har vi brugt otte uger på, og der kan vi bruge en hel dag på en enkelt replik. Her bliver du tvunget til at tage meget hurtige beslutninger, siger Niels Erling.

De hurtige beslutninger giver ifølge Niels Erling en helt særlig energi blandt hele holdet bag forestillingen. Og under opførelsen er der et helt særligt sammenhold mellem skuespillere og publikum.

- Alle kender præmissen og ved, at skuespillerne arbejder for at holde sig ovenvande. Så alle hepper for at det skal lykkes. Det giver en uperfekt kvalitet, siger han.