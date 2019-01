Ny direktør fundet: FilmFyn ansætter stor filmmand

- FilmFyn skal være eksemplet for Fyn og hele Danmark, hvor investeringerne i filmkulturen skaber store oplevelser, vækst og synergier på tværs af alle genrer og platforme - både regionalt og nationalt, siger Klaus Hansen, der understreger i pressemeddelelsen, at FilmFyn fortsat skal være det ypperste eksempel på, hvordan kultur og erhverv kan gå hånd i hånd.

Udvikling af fynsk filmbranche

FilmFyn forventer, at den kommende direktør kan sætte yderligere fart på udviklingen af det fynske filmmiljø, der med filmaftalen og opbakning fra ni fynske kommuner nu forvalter 35 millioner kroner årligt.

Der skal være særligt fokus på investering i spillefilm, dokumentarfilm og tv-serier - og ikke mindst udviklingen af den fynske filmbranche.

Der mangler kvalificeret arbejdskraft på producerniveau og på det tekniske niveau - eksempelvis lys, lyd og locations. Det bliver blandt andet Klaus Hansens opgave at arbejde for, at der kan etableres samarbejder med fynske uddannelsesinstitutioner og eksisterende aktiviteter i filmbranchen for at imødekomme efterspørgslen.