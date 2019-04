Ny cd: Overbevisende indspilning fra Kerteminde

Bach skrev 32 variationer over et eget lille tema, kendt som "Goldberg-variationerne", Beethoven derfor naturligvis 33, over et lille valsetema af komponisten Anton Diabelli (1781-1858), som stort set kun er kendt, netop fordi Beethoven skrev disse variationer i 1823. Det er på mange måder et mærkværdigt værk, på én gang et pangfarvet kludetæppe og et helt unikt værk, hvor Beethoven snupper det enkle valse-tema og udvikler forskellige brudstykker fra det til noget majestætisk og ophøjet (længste variation små seks minutter), men også til små korte vignetter (den korteste på 36 sekunder), flere steder let vrængende eller parodierende.

Værket synes som en fin introduktion til hele Beethovens musikalske univers, nybegyndere kan fint starte her. Den unge danske og mangefold prisvindende pianist Gustav Piekut udgiver hermed sin debut-cd. Han tager særdeles håndfast fat i de enkelte satser, måske nok lige i overkanten, blot der eksempelvis står "allegro" eller "presto". Det kan flere steder virke noget forceret. Men man tilgiver ham gerne, for han er helt glasklar og sprød i sit spil, som aldrig mister fokus eller overblik, og i de mere afdæmpede satser, hvor angivelserne for eksempel er "andante" eller "adagio", vælder det lyriske og næsten æteriske frem. Så bliver det 95 procent Beethoven og meget lidt Diabelli.

Undervejs, blandt andet i variation 22, får vi lige en lille hilsen til Mozart, i et citat fra indledningsscenen fra "Don Juan", og fader Bach skal heller ikke glemmes, ham bliver vi mindet om blandt andet i den næstsidste variation med en livfuld fuga. Gustav Piekut har tidligere spillet på Hindsgavl Musikfestival, ved Nyborg Slotskoncerter og i Odense Kammermusik, og denne særdeles vellykkede og overbevisende udgivelse er indspillet på Anexet i Kerteminde. Hold øre med ham!

Klassisk: Gustav Piekut: Beethovens "Diabelli Variationer", opus 120

Danacord