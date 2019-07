New zealandsk/britisk kunstner udstiller på M100

Kunst: Den new zealandske/britiske kunstner Karl England arbejder med video, konstruktioner, programsprog og med netværk mellem mennesker. Fredag 2. august kl. 17-19 åbnes hans udstilling "Refresh" ved en fernisering på M100 i Odense. Udstillingen er en interaktiv videoinstallation, hvor kunstneren vil performe på åbningsaftenen og færdiggøre en installation.

På den aktuelle udstilling vises i det ene rum en konstruktion, hvor kunstneren opholder sig under ferniseringen. I det andet rum vises en video af konstruktionens tilblivelse. I løbet af udstillingsperioden kan besøgende bidrage til et samlet videoværk, der vises i M100 under årets filmfestival OFF, der findes sted sidst i august. /stha