Nervepirrende start for Cinemateket i Odense

Film: Der kommer nyt liv til et ellers levende fynsk filmmiljø. 2019 bliver året, hvor Cinemateket krydser Storebælt, og fynboerne får del af filminitiativer, der før har været forbeholdt hovedstaden. Hver tirsdag vil Cinemateket stå for filmarrangementer i Café Biografen.

Første visning

Den første Cinematek-visning 22. januar markerer 25-årsjubilæet for filminstruktør Ole Bornedals gyser "Nattevagten". Filmen blev et gennembrud for både Ole Bornedal og skuespiller Nikolaj Coster-Waldau, der i dag pryder filmlærreder - eller computerskærme - verden over som Jamie Lannister i HBO-serien "Game of Thrones". Efter den danske succes blev "Nattevagten" filmatiseret i Hollywood.

Arrangementerne skal række ud over lærredet, og derfor vil forfatter og filmekspert Søren Høy introducere "Nattevagten" og sætte filmen i perspektiv inden visningen. Efter visningen er der dømt fynsk øl i Café Biografen.