Som filosof bestræber man sig på at se ting fra flere sider, og det kan godt være en ulempe, tilstår filosof Søren Gosvig Olesen. Da han engang - i Odense - i sin bil blev påkørt bagfra af en Volvo, endte det med, at modparten, den skyldige, fik overtalt Gosvig til at tage skylden. Foto: Nils Svalebøg.