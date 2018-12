Mytiske væsner på Posten: Troldmanden og hans lærlinge optræder

Multiinstrumentalisten Martin Seeberg grundlagde sin karriere som folkemusiker i Odense for knap 30 år siden. Onsdag 19. december vender han tilbage til byen for at optræde med sit dansk-svenske band Trolska Polska, som sværmer for nordisk overtro og mytiske væsner.

Hvis man har lyttet til eksperimenterende, dansk folkemusik de seneste 20 år, har man uden tvivl hørt Martin Seeberg udfolde sig. Den 53-årige multiinstrumentalist har været en del af Sorten Muld samt Valravn og er i dag en del af hele tre grupper i kraft af Asynje, Virelai og Trolska Polska, hvoraf sidstnævnte optræder i Odense 19. december. Martin Seeberg glæder sig til at optræde i Odense, hvor han boede fra 1989 til 2004. En periode, hvor folkemusikken havde gunstige kår med en nyoprettet linje på musikkonservatoriet samt Odense Folk Festival, som han var medarrangør af. - Jeg flyttede egentlig fra Sønderborg til Odense for at studere. Men efter kort tid var jeg så involveret i forskellige bands, at jeg droppede ud af studiet og aldrig fik taget en uddannelse. Det er nu gået meget godt alligevel, siger Martin Seeberg. Han flyttede fra Odense til København, fordi han havde mødt en kvinde. - Jeg havde egentlig en drøm om at blive ved med at arrangere Odense Folk Festival fra København, men så blev jeg far, og den ambition gik i sig selv, siger Martin Seeberg.

Trolska Polska Gruppen blev dannet af Martin Seeberg sammen med Lasse Væver Jacobsen, Mads Kjøller-Henningsen og Anja Lillemæhlum i 2011.I 2013 udgav gruppen en EP, der senere samme år resulterede i, at Trolska Polska blev nomineret til "Årets talent" på Danish Music Awards Folk. Gruppens debutalbum, "Moss", udkom i 2014. Gruppens andet udspil "Untold Tails" udkom i 2016.



Medlemmer:



Martin Seeberg - violin, bratsch Malte Zeberg - kontrabas, mandolin Alexandra Nilsson - cello Lasse Væver Jacobsen - nøgleharpe, violin, viola d'amore Magnus Heebøll Jacobsen - percussion Søren Vinther Røgen - 12-strenget guitar Mads Kjøller-Henningsen - fløjte, drejelire, sækkepibe

Det dansk-svenske band Trolska Polska har syv medlemmer, hvoraf Martin Seeberg (hængende på stenen med grøn hat) er klart den ældste. Foto: Emma Engström

Tarmstrenge har en anden klang Martin Seeberg har brugt en betragtelig del af det seneste årti på at dykke ned i danske middelaldersange for at udforske, hvordan livet så ud for danskere for mange hundrede år siden. - Jeg har været på en lang, spændende rejse tilbage til vores kulturelle rødder i musikken her i landet. I Danmark har vi et omfattende overleveret kildemateriale med sange, som er spillet i århundreder ude på gårdene, hvor folk gik og sang. Nogle af sangene er overleveret mundligt fra generation til generation, så det er umuligt at vide, om de er 200 eller 500 år gamle, siger Martin Seeberg. Han har altid været grebet af irsk og svensk folkemusik. Derfor kom det lidt bag på ham, hvad der dukkede op undervejs i de danske arkiver. - Jeg har fundet ud af, at man langt tilbage i middelalderen og faktisk helt tilbage til vikingetiden har spillet på alle mulige sjove instrumenter, som fuldstændig er gået i glemmebogen. Det har været mit fokus at finde ud af, hvordan eksempelvis en vikingelyre så ud. Eller undersøge, hvordan nogle sære, sækkepibeagtige fløjter blev spillet på. Jeg har fået rekonstrueret flere instrumenter og lært at spille på dem, og det lyder bare anderledes, når man spiller på tarmstrenge end moderne metalstrenge. De har en helt anden klang, fortæller Martin Seeberg.

Et væld af instrumenter Han mestrer både violin, fløjte, skalmeje, bratsch samt fedel. Men også et væld af harpeagtige instrumenter. - Jeg kan spille på kora, vikingelyre, kantele, humle og drejelire. Men jeg har også sækkepiber i 12 forskellige afskygninger samt fløjter i alle tænkelige varianter fra små sivfløjter til 1,5 meter lange overtonefløjter. Jeg bruger også kalimbaer, didgeridoo, guitar, mandolin, mandola, baglama, træxylofoner, vandtrommer, diatonisk og harmonika. Så jeg spiller på lidt af hvert, konstaterer Martin Seeberg med et smil. Han har blandt andet rejst til Tyskland for at finde instrumentmagere, som kan bygge de gamle instrumenter ud fra tegninger. - Syd for grænsen er der et væld af middelaldermarkeder samt rollespil- og fantasymesser, hvor musikken fylder mere og mere. Det har betydet, at der er et øget fokus netop på alle de mærkværdige instrumenter, som er en del af folkemusikkens historie, siger Martin Seeberg. De mange markeder har hjulpet med andet end at få bygget gamle instrumenter. - I snart 20 år har jeg mere eller mindre konstant turneret i Tyskland. Det har udgjort et økonomisk fundament, som har været afgørende for min karriere, siger Martin Seeberg.

Mere kraft i svensk folkemusik Gruppen Trolska Polska, der optræder på Posten, er mere inspireret af svensk end dansk folkemusik. Hvilket kan aflæses i navnet, hvis man er musikkyndig. - En "polska" er den type folkedans, som er mest udbredt i Sverige. Den stammer godt nok fra Polen, men jeg er i tvivl om, hvorvidt den stadig danses. Det er en meget poetisk dans, hvor man danser rundt og rundt og rundt hele natten. Det er næsten som sufiernes trancedans, siger Martin Seeberg. Han fortæller, at der er forskellige tonesprog i nordisk folkemusik. Dansk spillemandsmusik har sine rødder i Tyskland, hvilket aldrig har ramt ham. - Det er svært at forklare, hvorfor noget ikke påvirker en. Det er nemmere at fremhæve noget, man drages af. Jeg har altid følt, der var meget mere kraft og puls i folkemusikken fra Sverige. Der er også mange flere mytiske figurer og alle troldehistorierne fra de store skove, så vi har gjort en dyd ud af at koble musikken med meget billedlige historier om alverdens væsener, siger Martin Seeberg. Den ambition lykkedes til fulde med gruppens debutalbum "Moss" fra 2014. Rootszones anmelder skrev dengang om udgivelsen: "Moss" er en aldeles glimrende, stemningsmættet og særdeles velspillet plade, og anmelderen kan næsten se troldene dukke frem fra hjørner og kroge".

Musikken skal være eventyrlig Albummet blev nomineret til "Årets udgivelse" ved Danish Music Awards Folk, mens Martin Seeberg vandt prisen som "Årets komponist" og året efter fik komponistforeningen DJBFA's ærespris. - Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg en dag skulle få en pris for at komponere troldemusik. Netop fordi det er så nichepræget og obskur en genre. Men selv om temaet med trolde kan lyde lidt useriøst, er ideen, at musikken skal være eventyrlig, og at troldeuniverset skal afspejle det kraftfulde i musikken, siger Martin Seeberg. Alle melodier i Trolska Polska udspringer af violinen, hvor man hele tiden har en underliggende streng, der kan fungere som en ekstra grundtone i musikken. - Men i virkeligheden er det luftinstrumenter, der rører mig mest, fordi sjælen er så tæt forbundet med vores åndedræt. Jeg mærker i høj grad det sjælfulde komme til udtryk via fløjter og sækkepiber. Men jeg skelner meget mellem instrumenter, for det er ikke blokfløjte og skotsk sækkepibe, jeg tænker på. Det er derimod gamle kopier af nordiske sekshulsfløjter, som har mere vindlyd og gerne lidt blå naturtoner i skalaen, siger Martin Seeberg. Af sækkepiber er de skotske alt for intense for ham, så i stedet benytter han nogle mindre nordiske, franske og flamske sækkepiber, som har et mere poetisk udtryk end de skotske. - I virkeligheden er den irske uillean-pipe den, der rører mig mest. Men det er også den absolut sværeste at lære at spille ordentligt på, og da har jeg nok fra starten opgivet lidt, fordi jeg kom til at sprede mig ud over så mange forskellige instrumenter, erkender Martin Seeberg.

Ivrige talenter Det er i høj grad Martin Seebergs band. Forstået på den måde, at han er den modne kaptajn, som spejder efter dygtige musikere til sit mandskab. - Det vrimler med dygtige musikere fra folkemusikerlinjen, som i dag holder til i Esbjerg. Jeg har altid holdt øje med unge, kompetente musikere og besluttede mig for syv år siden for at danne et band, hvor jeg håndplukkede talenterne, siger Martin Seeberg. Han er mere end dobbelt så gammel som de seks andre medlemmer. Det fungerer fint med den alderskløft. - Jeg læner mig faktisk lidt tilbage og nøjes med at kaste mine melodier ind i rundkredsen. Så lader jeg dem komme med idéer, fordi de er så ivrige efter at stå på egne ben, siger Martin Seeberg. De unge kolleger løfter også en del opgaver, som han helst er foruden. - Jeg har skullet arrangere koncerter, lave plakater og stå for alverdens praktiske gøremål i flere end 20 år. Jeg er kørt totalt træt i den del, mens de andre i bandet går til opgaven med åben pande og masser af energi. Det passer mig perfekt, siger Martin Seeberg. Trolska Polska optræder på Posten 19. december. Til arrangementet fortæller forfatter og præst Susanne Clod Pedersen om den nordiske tradition for solhvervsfejringerne og sin historiske romanserie "Arnulf Sagaen".