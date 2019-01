Myten om King Lear i Industrien i Aarup

Scene: Hvordan fordeler man et rige mellem tre døtre? Sådan begynder denne moderne udgave af Shakespeares klassiker "King Lear" udført af Teatret Møllen. Det gør man selvfølgelig ved at bevise sit værd, og kongen beslutter derfor, at døtrene hver især skal fortælle ham hvem af dem, der elsker og agter ham højest. Alle døtrene erklærer deres kærlighed til kongen, men kun én taler sandt. Med humor, leg og alvor tages publikum med på en rejse fyldt med forræderi, knitrende ondskab og hjerteknusende kærlighed, når Thomas Clausen Rønne spiller de tre døtre, der skal overbevise kongen, spillet af Ole Sørensen, om kærligheden, der ingen ende vil tage. Forestillingen kan opleves mandag 4. februar kl. 20 i Musik På Industrien i Aarup. /stha