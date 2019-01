Musikgenren der overlever alt: Det her ... det dør fandeme aldrig

Du finder dem ikke i sladderbladene eller på din top-liste på Spotify. Men folkemusikken har overlevet alverdens bølger, fordi den udvikler sig uden at glemme.

- Når man bosætter sig på fucking Midtfyn, er der så langt til havet. Jeg synes søen er fin, men jeg kan ikke betragte det som rigtigt vand. Men den er levende, for der er gedder i den, siger Kristine Heebøll.

- Traditionen er kun levende, hvis vi piller ved det. Hvis det står stille, er det ikke tradition, men et stykke museumsværk, siger Kristine Heebøll.

Trio Mio består af Peter Rosendal, Kristine Heebøll og Jens Ulvsand. Bandet har eksisteret siden 2004, har udgivet seks CD'er og har vundet syv Danish Music Awards Folk-priser for deres musik.

Storbystrømninger

Det er vigtigt med liv. Liv betyder udvikling, og alt i Heebøls liv skal være i en form for udvikling. Ellers går det i stå og støver til. Med sit band Trio Mio har Kristine vundet syv Danish Music Awards Folk-priser. Hun spiller violin - mest råt med en klang, der godt må knække over, men nu er hun begyndt at få undervisning i teknik af en violinist fra Odense Symfoniorkester.

- Det er sgu sundt at holde sig i gang. Den bløde teknik er ikke en del af mit vokabularium, så det skal prioriteres, siger Kristine Heebøll.

I dag er folkemusik nærmest undergrundsmusik, hvor det egentlige publikum er dem, der selv opsøger musikken, fordi det ikke bliver bredt distribueret.

Men Heebøll ser nogle forandringer i tiden. Noget, der trækker folkemusik nærmere et bredere publikum.

- Det er tydeligt, at der sker noget. Der er en trang efter andre sociale fora end dem, man finder på sociale medier. I de større danske byer er der nogle strømninger, hvor unge tager til folkemusikarrangementer og danser nordisk dans natten lang. Det er socialt, handler om relationer, og derfor holder det. Jeg er fuldstændig slået ud af, hvor fedt det er, fortæller Kristine Heebøll om de events, foreningen Nordisk Dans holder i Odense, Aarhus og København.

- Det her ... det dør fandeme aldrig, for det har så mange fede kvaliteter, siger Kristine Heebøll.