Musikekspert: - Der kommer aldrig en musiker som Neil Young igen

Musikeren, som det her handler om, den canadisk fødte Neil Young, står sent lørdag aften foran titusinder på Tinderboxs blå scene i Tusindårsskoven, og mødet bliver noget helt særligt. Som Neal Ashley Conrad Thing, vidende musikformidler med et blødt punkt for manden, konstaterer:

Høj, skrøbelig, sådan lidt vaklende i kanten, som om han nogle gange virkelig arbejder hårdt på at holde tonen. Men det kammer sjældent over, og nogle gange virker det i stedet inderligt, næsten som om han er ved at græde - når han synger om en ven, der har mistet livet på grund af stoffer eller leder efter et "Heart of Gold". Ikke teknisk perfekt, men bevægende.

Håndværkeren med et infernalsk drive

Bag ham ligger mere end 40 studiealbum, alene og sammen med grupper som Buffalo Springfield, Crazy Horse, Pearl Jam og som fjerdemand i Crosby, Stills, Nash & Young.

Han er stadig enorm aktiv, og modsat flere andre fra sin generation er hans stemme næsten intakt. Som sangeren Kira Skov siger i P5's serie om Neil Young:

- Det er som om, han synger fra et sted, som ikke ældes.

Hun er bare ét, dansk eksempel på, at Neil Young gennem årtier har inspireret musikere, sangere og sangskrivere over det meste af verden ved at insistere på at være sig selv.

Derudover har han kastet sig ud i et hav af forskellige projekter og velgørenhedsarrangementer - fra global bevidst miljøforkæmper til en, der kæmper for den gode lyd og mere støtte til handicappede børn (han har selv to børn med medfødte hjerneskader).

Det kan virke næsten uoverskueligt at prøve at forstå dette komplicerede menneske, som hader at blive analyseret, men det har Neal Ashley Conrad Thing indvilget i at prøve at hjælpe med. Han har en ph.d. i litteraturvidenskab, er medstifter af det danske Proust-selskab og har holdt foredrag om Neil Young på blandt andet Folkeuniversitetet i Odense. Han peger på to forhold, som karakteriserer Neil Young - to forhold, der befrugter hinanden:

For det første er Young langt mere en håndværker med et infernalsk drive og en modstand mod det alt for færdige, end en færdig defineret kunstner. Han elsker processen frem for perfektionen.

For det andet er han en "spirituel, beåndet kunstner" med tilgang til indianske og shamanistiske energier.

- Han "henter ned" og skubber konstant udtrykket videre mod nye. Alt er i proces for Young. Og det forklarer, hvorfor han har kunnet arbejde på så mange sideløbende spor og tage noget op fra tidligere og skubbe til det igen.

- Han er ikke en perfektionist som andre rockmusikere, der venter på den rigtige, færdige sang. Han sætter i gang. Han er en himmelstormer, besat af rock'n'roll, og konstant på jagt efter at definere og beskrive stemninger og tilstande, som siger noget om, hvem vi er, siger Neal Ashley Conrad Thing.