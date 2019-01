Musikefterskole nyder unikt samarbejde med Momentum

Musikefterskolen i Humble tog i efteråret kontakt til Teater Momentum i Odense, da forstander Jonas Hald havde en idé om at invitere optrædende bands til at smutte forbi Langeland, når de alligevel var i området. Mandag kulminerede det med et visit af den amerikanske støjrocklegende Thurston Moore.

- Det giver god mening for bandsene, at de kan slå to fluer med et smæk, når de er på Fyn. For efterskolen er det også yderst interessant at få besøg af alle disse kompetente musikere. Samarbejdet er en succes for alle involverede, siger Jonas Hald.

- Momentum har det seneste år budt på et væld af spændende koncerter. Med vidt forskellige bands inden for alverdens genrer. Derfor kontaktede jeg booker Casper Schärfe for at høre, om vi kunne lave en form for sambookning, så de optrædende bands kunne komme forbi efterskolen i Humble, siger Jonas Hald.

Dyrker rend-genrerne

Koncerterne på efterskolen er offentlige, så det gavner ikke kun elever og undervisere, men alle langelændere eller sydfynboer med hang til eksperimenterende musik fra øverst hylde.

- Jeg er godt klar over, at de fire nævnte bands ikke får en klokke til at ringe hos flertallet af langelændere. Men tag tyske Alexander von Schlippenbach. Han er et verdensnavn inden for free jazz. Det er naturligvis en niche, men det svarer til at få besøg af Rihanna eller Beyoncé, hvis det havde været et popnavn, siger Jonas Hald.

Han håber, at efterskolen bliver en aktiv kulturmedspiller på Langeland, hvor det ikke vrimler med koncerter.

- Det kræver retfærdigvis, at vi bliver bedre til at reklamere for vores koncerter og få fortalt, hvorfor det er så fedt at høre indonesisk trancemusik, polsk fusionsrock og amerikansk slow-core-rock. Vi har en klar ambition om også at være et sted, man dyrker rend-genrerne, konstaterer Jonas Hald.