Musical Awards: Prisregn over Frøbjerg

Frøbjerg Festspil fik flest priser til lørdagens Musical Awards efterfulgt af Elite Teater og Fjordagerscenen. Nyborg og Nordfyn måtte begge nøjes med en enkelt.

Frøbjerg Festspils "Saturday Night Fever" som musical blev en pæn succes for festspillet sidste år. Godt 13.000 købte billet, her i avisen fik forestillingen fem stjerner, og lørdag aften kom endnu en belønning: En regn af priser ved den årlige Musical Awards. Ikke blot blev "Saturday Night Fever", der var instrueret af Carsten Friis, kåret til Bedste Forestilling. Christopher Rørmose, der dansede, sang og charmede sig gennem rollen som hovedpersonen Tony, vandt prisen Bedste mandlige hovedrolle, og nummeret "You Should Be Dancing" blev Bedste koreografiske oplevelse. Koreograferne var Patrick Terndrup og Steffen Hulehøj Frederiksen. Scenografien med Anders Vesterholm i spidsen vandt prisen Bedste scenografi, og endelig modtog Emma Sofie Eckhoff Talentprisen for rollen som desperate Annette, der elsker Tony - en kærlighed, som ikke bliver gengældt.

Amanda Traun fik prisen Bedste kvindelige hovedrolle for sin præstation i Elite Teaters "Carrie". Pr-foto

Gyserne Hos Elite Teater blev det kvinderne, som trak priser til gyserforestillingen "Carrie". Unge Amanda Frederikke Traun vandt prisen Bedste kvindelige hovedrolle for sin version af Carrie som et lille knuget menneske, der krabber sig duknakket gennem livet, mens Jeanett Hollænder Larsen blev kåret som Bedste kvindelige birolle for præstationen som Carries vanvittige og fanatisk religiøse mor. Lasse Krintel medvirkede både i "Carrie" og i Fjordagerscenens "Jekyll & Hyde", og for de præstationer fik han Talentprisen for drenge. "Jekyll & Hyde" trak endnu en pris. Bedste musikalske oplevelse blev givet for nummeret "Tiden er inde".

Nyborg Voldspils forestilling "Singin' In The Rain" fik prisen Bedste kostumer. Foto: Birgitte Carol Heiberg

De øvrige Nybog Voldspil opførte i sommer "Singin' In The Rain", og forestillingen udløste en enkelt pris. Bedste kostumer gik til Mia Strøbech. Lasse Valentin sørgede for, at der også blev en pris til Nordfynsspillenes version af "Shrek". Valentin modtog prisen Bedste mandlige birolle for sin bedrift som kongelig dværg - en rolle, han spillede på knæ. Musical Awards er et årligt awardshow, hvis hensigt er at styrke samarbejdet mellem de fynske musicalorganisationer. Showet bliver afholdt af Forenede Fynske Teaterforeninger, og fandt sted lørdag på Odense Teater. Juryen bestod af Christoffer Brodersen, Betty Glosted, Jim Lyngvild, Kim Ace og Sara Gadborg.

Lasse Valentin, der spillede sin rolle på knæ i Nordfynsspillenes version af "Shrek", modtog prisen Bedste mandlige birolle. Foto: Anette Hyllested