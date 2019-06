Museumsdirektør om besparelser: Vi kommer ikke til at spare på det nye H.C. Andersen-museum

Odense Bys Museer dropper nogle af sine gratis tilbud og vil derudover mildne effekten af en besparelse på 3,6 mio. kroner ved at prøve at tjene flere penge. Det er muligt som selvejende institution og betyder blandt andet, at det nye H.C. Andersen-museum bliver friholdt.

Museumsdirektør Torben Grøngaard Jeppesen er ikke begejstret for udsigten til at skulle miste 3,6 mio. kroner fra Odense Kommune som følge af den omfangsrige spareplan på kulturområdet. "Det er en stor besparelse for os", som han siger. Men som selvejende institution har Odense Bys Museer nogle andre muligheder end mange andre spareramte, og det har museumsdirektøren tænkt sig at bruge.

Derfor går de tilbud fri, hvor museerne tjener mange penge. Det er blandt andet tiltag som det nye H.C. Andersen-museum og Den Fynske Landsby. Som Torben Grøngaard Jeppesen forklarer:

- Selv om vi i dag har et midlertidigt museum, betyder H.C. Andersen meget - det er her, vi har alle turisterne. Ligesådan med Den Fynske Landsby. Og hvis vi begynder at skære der, vil besparelsen ramme os dobbelt, for så mister vi også indtægterne herfra.

- Jeg vil ikke blande mig i de politiske prioriteringer, men man skal passe på, at vi stadig har nogle attraktioner, som gør, at turisterne kommer til Odense. Vi er ikke nogen stærk turistby i forvejen, men vi har de senere år faktisk oplevet, at det går den rigtige vej. Og derfor vil jeg heller ikke røre H.C. Andersens Hus, som er et trækplaster. Det ville også betyde, at byen mistede turistindtægter, for vores gæster går også ud og handler og spiser, siger Torben Grøngaard Jeppesen.