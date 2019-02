Museer, symfoniorkester og Sigurd Barrett i HCA-samarbejde

Forud for skolekoncerter om H.C. Andersen med Sigurd Barrett kan børnene blive klædt på med viden erhvervet hos Odense Bys Museer.

I løbet af marts afvikler Odense Symfoniorkester en række skolekoncerter med Sigurd Barrett i spidsen. Omdrejningspunktet for koncerterne er H.C. Andersen og hans eventyr, som Sigurd Barrett for nylig har gendigtet og udgivet i form af to bøger og en cd med 14 nye sange. 12 af sangene opføres som koncerter i samspil med Odense Symfoniorkester, 49 skoler og 2600 syngende elever fra 3. og 4. klasse. For at klæde skolebørnene ekstra godt på til HCA-oplevelsen er Odense Symfoniorkester gået i samarbejde med naboen, Odense Bys Museer. Formidleere fra museerne vil forud for koncerterne tage skolebørnene med på to forskellige gratis forløb, hvor leg og lærdom om H.C. Andersen venter. Samarbejdet er opstået mellem Stine Brinch Nielsen, der er pædagogisk ansvarlig for skolekoncerterne, og Mette Stauersbøl Mogensen, der er børn- og ungeinspektør ved museerne. Sidstnævnte fortæller om de to forløb: - Det ene forløb hedder "Vores H.C. Andersen" og er bygget op som en eventyrlig vandring med en trækvogn fra Andersens fødehjem til hans barndomshjem og med afslutning ved Odense Domkirke. Undervejs er eleverne en del af forskellige aktiviteter, som indbyder til fantasifulde fortællinger og fortolkninger af forfatterens liv og virke. Samtidig udfylder eleverne deres egen H.C. Andersen-bog, der kan bruges i det videre arbejde på skolen. - Det andet forløb hedder "Vores eventyr" og foregår i Den Fynske Landsby. Her får eleverne indblik i H.C. Andersens særlige metoder gennem eventyrfortælling, opdagelser i landsbyen og små opgaver. Til sidst skaber eleverne deres eget eventyr, hvor de anvender Andersens særlige fortælleform, siger Mette Stauersbøl Mogensen og tilføjer, at forløbene er en gave fra H.C. Andersen Fonden.

Koncertdatoer "Sigurd fortæller H.C. Andersen" hedder rækken af koncerter i Odense Koncerthus med Sigurd Barrett, Odense Symfoniorkester samt skole- og balletbørn. Det er kun de offentlige koncerter, der kan købes billet til - via symfoniorkesterets hjemmeside.



6. marts kl. 12.00 - 13.00 (skolekoncert) Kl.14.00 - 15.00 (offentlig).



7. marts kl. 12.00 - 13.00 (skolekoncert) Kl.14.00 - 15.00 (offentlig).



9. marts kl. 12.00 - 13.00 (offentlig) Kl.14.00 - 15.00 (offentlig).



11. marts kl. 12.00 - 13.00 (skolekoncert) Kl.14.00 - 15.00 (offentlig).



12. marts kl. 12.00 - 13.00 (skolekoncert) Kl.14.00 - 15.00 (offentlig).



18. marts kl. 12.00 - 13.00 (skolekoncert) Kl.14.00 - 15.00 (offentlig).



19. marts kl. 12.00 - 13.00 (skolekoncert) Kl.14.00 - 15.00 (offentlig).



20. marts kl. 12.00 - 13.00 (skolekoncert) Kl.14.00 - 15.00 (offentlig).

Et af forløbene, som skolebørnene kan gennemgå inden koncerterne, er et besøg i Den Fynske Landsby, hvor eleverne kan løse opgaver og lære om H.C. Andersens fortællemetoder. Her elever fra Risingskolen ved et tidligere besøg. Foto: Odense Bys Museer

Øjenåbner Børn- og ungeansvarlig ved Odense Symfoniorkester Stine Brinch Nielsen er begejstret for det tværfaglige samarbejde mellem de to kulturinstitutioner: - Sigurd Barrett har deltaget i flere af vores møder med Odense Bys Museer og har fortalt mig, at det har åbnet hans øjne for eventyrene på en helt ny måde. Museumsinspektørernes indsigt i Andersens univers og de mange lag og flertydigheder i eventyrene, har gjort stort indtryk på Sigurd. Det har i høj grad været med til at præge hans forestilling, der lige som eventyrene rummer mange lag. Det musikalske er ét lag, det sproglige et andet lag, det scenografiske et tredje lag, sangen et fjerde, dansen et femte, og endelig har vi undervisningsforløbene som et sjette lag, siger Stine Brinch Nielsen.

Skolebørn som kor ved en tidligere koncert. Foto: Odense Symfoniorkester

Offentlige koncerter Undervisningsforløbet kulminerer i en stor skolekoncert, hvor børnene synger i Odense Koncerthus sammen med 300 andre børn, 30 dansende elever fra Den Kongelige Balletskole i Odense, et symfoniorkester på 75 musikere samt Sigurd Barrett som den bærende kraft gennem hele showet. Koncerterne afvikles hen over otte datoer i marts. Der vil både være skolekoncerter kun for børn og offentlige koncerter, hvor billetterne koster 130 / 70 kr. - Selve skolekoncerten er kl. 12, men ligesom sidst vil vi gerne åbne op for det brede publikum samt børnenes venner og familier, så vi spiller også kl. 14. Og ligesom sidst bliver det uden tvivl et festfyrværkeri af oplevelser, når Koncerthusets scene fyldes til bristepunktet af musikglade børn fra hele Fyn, fortæller en glad og stolt Stine Brinch Nielsen fra Odense Symfoniorkester.