Museer går sammen og sætter fortiden på tryk

Det første nummer - på 100 sider med stift bind - er udkommet. Det indeholder fem artikler, der rækker fra maleri over kirkeinventar til gamle huse. Hvormed også er sagt, at definitionen af materiel kultur bevidst anlægges meget bredt.

Så kort kan det forklares, hvorfor seks sydøstjyske museer nu er gået sammen om et nyt tidsskrift for materiel kultur. De kalder det Tings Tale.

Historie: Vi har manglet et tidsskrift, hvor vi kan lægge resultaterne af vores forskning frem.

Når vi er flere om at dele

Han hører til blandt dem, som tidligere sukkede over, at det i en travl hverdag kniber med et gøre opmærksom på den forskning, de statsanerkendte museer har som en af deres opgaver.

Det betød for fire-fem år siden, at en række museumsfolk fandt sammen i et forskerforum, der mødes fire gange om året. Og ud af dette forum blev Tings Tale født.

Ud over Museerne i Fredericia indgår Vejlemuseerne, Horsens Museum, Museet på Koldinghus, Vejle Konserveringscenter og Museumsforum Danmark i holdet bag tidsskriftet - med Glud Museum og Museet på Sønderskov lidt på sidelinjen.

At lave et tidsskrift er ikke gratis. Det første nummer har kostet 140.000 kroner.

- Men når vi er flere om at dele, kan det lade sig gøre, siger Karsten Merrald Sørensen.

Han og hans kolleger har entreret med Aarhus Universitetsforlag om udgivelsen. Planen lyder på, at Tings Tale udkommer én gang om året.