Monolog om kvinden, der livestreamede sit eget selvmord på instagram

Anna Malzer har skrevet monologen "16:29" på baggrund af den sande historie om en ung kvinde, der livestreamede sit selvmord på instagram.

Klokken 16:29 en solskinsdag i maj 2016 sprang en ung fransk kvinde ud foran et tog. En tragisk hændelse i sig selv. Men det, der gjorde Océanes selvmord ekstra opsigtsvækkende, var, at den 18-årige kvinde livestreamede selvmordet til sine 3000 følgere på instagram. Det er i korthed baggrunden for monologen "16:29", som Anna Malzer har skrevet og selv instruerer på Teater Momentum. - Det triggede mig, at noget så ensomt som selvmord blev gjort til noget kollektivt på en overfladisk brugerflade som instagram. Principielt var det mig meget imod at skrive om noget så sensationelt og noget, jeg ikke kunne stå inde for etisk. Jeg troede, at omtaler af selvmord var tabu, men da jeg googlede Océane, fandt jeg masser af artikler om hende i franske avisers sladderspalter. Helt unuancerede 15-linjer korte omtaler, som beskrev hende som en skør ung kvinde, der i en psykose var hoppet ud foran et tog, fortæller Anna Malzer.

Om forestillingen Dramatik og instruktion: Anna Andrea Malzer. Kostumedesign: Maren Birkbøll Auzias. Lysdesign: Mads Eckert. Lyddesign: Nanna Schleimann. Visuel-EP: Capital Fluxus.



Medvirkende: Amira Jasmina Jensen.



Første del er monologen "16:29", som handler om dødsdrift blandt unge i den fattigste del af Frankrig, men også skildrer et ulmende oprør og ønsket om forandring. Anden del er videoværket "Neo-Europe" skabt af hiphopkollektivet Capital Fluxus, som rummer fem nationaliteter og rapper på fransk, engelsk og dansk. Værket handler om selvmord og identitetskrise hos Europas ungdom.



"16:29" har premiere på Teater Momentum lørdag 26. januar og kan ses til og med 20. februar.



Forestillingen, der varer 85 minutter, er produceret i samarbejde med Aalborg Teater.

Anna Malzer har skrevet og instrueret forestillingen "16:29", som afslutter hendes års som kunstnerisk leder af Teater Momentum. Foto: Teater Momentum

Medicin mod meningsløshed Forud for selvmordet talte Oceáne i flere timer til sine følgere, og i videoen beskrev hun sit liv. Dét, Anna Malzer så, var ikke et psykotisk tilfælde, men en ung pige fastholdt i en uløselig situation. En kvinde, der befandt sig i en kulturel identitetskrise og dulmede længslen efter et bedre liv ved at flygte ind i et kærlighedsforhold: - Som danskere finder vi det sødt og lidt gammeldags at opfatte mand, børn og hus som identitetsmarkører, men for Océane og andre unge franske kvinder er den romantiske drøm den eneste medicin mod meningsløsheden. Samfundet kategoriserede Océane som fransk. Hendes far kaldte hende halvt tyrkisk. Hendes mor sagde, at hun var halvt polsk. Selv følte hun, at hun var intet og ingen:- Hvor unge danskere har mulighed for at rejse, at flytte os - og derved oplever hele verden som vores sted, har unge mennesker som Océane ingen udsigt til nogensinde at komme væk fra ghettoerne, der med en pæn omskrivning er blevet til "de følsomme zoner". Det er steder, som selv politiet har forladt.

Varm kvinde i kold verden - Océane havde haft arbejde på et plejehjem, indtil en gammel jødisk kvinde fik den idé, at Océane med sin halvt-tyrkiske baggrund ville sprænge plejehjemmet i luften. Océane slog op med kæresten, men det statustab, kunne han ikke bære, så han lagde sexvideoer af hende på snapchat. Videoerne stemplede Océane som luder, så hun var overbevist om, at hun aldrig ville få en kæreste igen. Anna Malzer beskriver Océane som en varm kvinde i en kold verden. Et sensibelt menneske, som mistede troen på livet. Da Océane oplevede, at hun ikke længere ejede sin egen krop, kunne hun kun få sin krop tilbage ved at smadre den: - Når Océane begår selvmord, er det hærværk på offentlig ejendom, for hun føler, at samfundet holder hende fanget i et liv, hun ikke ønsker. Hvis man skal glorificere selvmordet, er det Océanes sidste autentiske aftryk på verden. En på en gang revolutionerende feministisk og mainstream afmagtshandling.

En fortabt generation I researchen til monologen har Anna Malzer i to omgange opholdt sig i længere perioder i Oceánes hjemby, Égly, en ghetto 30 km syd for Paris. Anna Malzer mente, at det ville blive en smal sag at få byens unge til at forholde sig til Océanes historie: - Jeg forestillede mig, at alle havde set hendes video og kunne genkende sider af deres egen tilværelse i hendes liv. Men i første omgang ville ingen udtale sig, og de nægtede at have set videoen. Da jeg begyndte at gå med til fester og kom tæt på de unge, opdagede jeg, at de sagde mange af de samme ting som Océane. Jeg bad nogle af dem se Océanes video sammen med mig, og bagefter var deres reaktion, at det var vigtigt, at jeg lavede forestillingen. Som et portræt af en specifik ung kvinde, men også som en skildring af en fortabt generation.

Brutalt videoværk Efter monologen, som bliver spillet af Amira Jasmina Jensen, fortsætter forestillingen med et 30-minutters videoværk lavet af fire mandlige rappere fra hiphopkollektivet Capital Fluxus: - De har valgt nogle tekster fra monologen, som enten får dem til at føle sig spejlede eller koblet af. Jeg synes, resultatet er meget poetisk, men andre vil sikkert finde det storby-råt og brutalt. For mig er det vigtigste at lave teater, der taler til unge i et sprog, de unge forstår, siger Anna Malzer.