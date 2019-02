Scene: Oplev et levende portræt af den ikoniske forfatter Sylvia Plath tirsdag 19. februar kl. 19 på KulturØen i Middelfart. Middelfart Kultur og bibliotek præsenterer forestillingen "Sylvia" om en af det 20. århundredes største kvindelige forfattere Sylvia Plath. "Sylvia" er dramatiseret med forfatterens egne ord om ambitioner, depression, selvmordsforsøg, elektrochok og mødet med den altoverskyggende store kærlighed, digteren Ted Hughes. Sylvia Plath begik selvmord i 1963. Hun nåede at udgive digte, essays og romanen "Glasklokken", der blev hendes store litterære signatur for eftertiden. /sisø