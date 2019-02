Musik: Fredag 8. februar kl. 20 åbner Odense Musikbibliotek dørene til releasefest for en udgivelse, der præsenterer en række navne fra den elektroniske musikundergrund. I samarbejde med albumserien "Danish Electro" byder Musikbiblioteket indenfor til arrangementet Danish Electro Vol. 03 - Releaseparty, og her vil lytteren blandt andet kunne opleve de musikalske skyggesider af det velkendte tema til tv-showet "Lykkehjulet" anno 1988. Således er et af navnene på albummet, der præsenteres denne aften, komponisten Jesper Ranum; en af kræfterne bag den legendariske TV2-jingle. Releasefesten afholdes i samarbejde med kulturforeningen TAMOTUA og Soundscape Odense og byder, udover Jesper Ranums besøg, på liveoptrædener fra tre bands: Secondface, Giedo Primo samt Bach. /sisø