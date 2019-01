Mød en melodigrandprix-ekspert

Ord & foredrag: Johannes Larsen fra Kerteminde holder i løbet af foråret to foredrag, hvor han vil dele gavmildt ud af sin store viden om melodigrandprix-historie. Han vil fortælle anekdoter fra 37 år som melodigrandprix-entusiast, krydret med historiske fakta om Dansk Melodi Grand Prix og Eurovision Song Contest. Han vil desuden fortælle kort om foreningen melodigrandprixfans.dk, som han selv var med til at starte for 28 år siden, men nyligt har meldt sig ud af. Johannes Larsens foredrag kan opleves onsdag 6. februar kl. 19 hos AOF i Nyborg og torsdag 11. april kl. 19 hos AOF i Odense. /sisø