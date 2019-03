Mød de udenlandske stortalenter: Hvorfor rejser musikerne langt for Carl Nielsen-konkurrencerne?

Blaz Sparovec, 24 år

Hvordan hørte du først om Carl Nielsen-konkurrencerne?

- Jeg havde nogle venner, som deltog tidligere. Og så er Carl Nielsens "Clarinet Concerto" bare koncerten for klarinetter. Der er 2-3 store klarinetkonkurrencer i verden, og den gruppe tilhører Carl Nielsen-konkurrencerne.

Hvorfor valgte du så at melde dig til konkurrencen?

- Det er fire år siden, jeg sidst deltog i en konkurrence, og jeg ville ikke nå at blive så gammel, at jeg fortrød ikke at have prøvet.

- To andre ting må være, at jeg virkelig føler, at konkurrencerne forbedrer mig og giver mig en mulighed for at fremvise mit talent på internationalt plan. Og måske det åbner nye muligheder for mig.

Hvordan har dine oplevelser været med det hele?

- Jeg har kun positive ting at sige. Folkene bag konkurrencen sørger for, at vi har tid til det hele og kun skal bekymre os om at spille musik.

- Det er også fedt, at de indlogerer os alle på samme hotel. Jury, konkurrenter, alle. Vi er som en lille Carl Nielsen-familie.

Hvad er historien bag dig og dit instrument?

- Meget tilfældig. Alle i min familie spiller på instrumenter, dog ikke professionelt, og her blev det bare klarinetten for mig. Jeg valgte først som 14-årig, at det skulle være min levevej.

- Klarinetten kan udtrykke sig meget bredt, og det komplimenterer mig bare godt som musiker.

Har du andre interesser end musikken?

- Jeg bruger meget tid med min kone, og jeg elsker at lave mad. Men allermest kan jeg lide at rejse, fordi det tager mig væk fra stressede hverdage og bekymringer.