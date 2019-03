Mød de danske musikstortalenter: Her er tre af Carl Nielsen Konkurrencernes danske deltagere

Jonas Lyskjær Frølund, 22 år

Hvad er historien med dig og dit instrument?

- Egentlig ville jeg helst spille saxofon, da mine forældre foreslog, at jeg skulle prøve et instrument, men jeg var ikke gammel nok. Så i stedet faldt valget på klarinetten, som var nemmere at gå til.

- Det var et spændende univers at træde ind i, og efterhånden som det gik bedre og bedre, fik succesfølelsen mig til at holde interessen ved lige. Man bliver lidt afhængig af den følelse.

Hvorfor meldte du dig til Carl Nielsen-konkurrencen?

- Jeg var også med i konkurrencen i 2013, hvor lærere og medstuderende havde fortalt mig om den. Det er næste trin på konkurrencestigen.

Hvordan føltes det at blive udtaget?

- Det er da tilfredsstillende. Den fedeste og mest ægte følelse kommer dog ikke ved udtagelsen, men når vi får lov til at performe live.

Har du andre interesser?

- Sport. Både at se og dyrke det. Fodbold eller petanque med vennerne. Løb og fitness. Jeg kan godt lide at sammenligne musikere med sportsfolk. For vi konkurrerer alle på en måde. Derudover kan jeg godt lide at lave mad.

Hvad drømmer du om?

- Jeg håber bare, at musikken får mig vidt omkring. Jeg vil ikke sidde i det samme, men hele tiden opleve noget nyt.