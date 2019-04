Underholdning: Italienske Alessandro Schiattarellas seneste arbejde beskæftiger sig med at undersøge forskelligheder: de kropslige, selv-identificerende og kulturelle. Efter at have været splittet mellem kategorierne "handicappet" og "normal" gennem sin karriere, sætter han nu spørgsmål ved brugen af kategorier. Oplev moderne dans om kategorier på Teater Momentum lørdag 13. april kl. 16. /stha