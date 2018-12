Modern jazz for fuld skrue

Albummet her er indspillet sidste år efter en længere 2016-turné i Danmark, Norge og Tyskland. To kompositioner af amerikanske Walt Weiskopf (tenorsax), to af pianisten Carl Winther, samt en enkelt af trommeslageren Anders Mogensen. Fjerdemanden er bassisten Daniel Franck, så man må sige, at Weiskopf er høflig og selvudslettende på papiret i forhold til albummets titel - smuk gestus.

Men selvudslettende er han ikke i sit spil. Det er energisk og ofte hæsblæsende moderne jazz for fuld skrue, han er i centrum, giver alt, hvad han har i sig, men åbner også op for de tre andre, der er tro væbnere og ligeså dynamiske i deres med- og modspil.

De får også flot mulighed for at udfolde deres kunst, blandt andet i ofte længere soli. Anders Mogensens "Wizard" er en rolig og melodiøs komposition, der tiltrængt får pulsen ned. Som afslutning bydes på nok en stille en af slagsen, Mel Waldrons "Soul Eyes", her som en elegant og ordløs ballade, og albummet rundes af med Cedar Waltons "Bolivia", som igen sætter blodet i en vis form for kog.

På mange måder samlet en prototype på en "modern jazz"-udgivelse, og det er vel i grunden ikke så galt, når der musiceres med så megen nerve og så meget hjerteblod.

Jazz: Walt Weiskopf: "European Quartet"

Orenda Records