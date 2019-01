"Mio, min Mio" på Odense Teater: Skuespillerne øvede rundt om et lejrbål to uger inden premieren

Astrid Lindgrens eventyr "Mio, min Mio" bliver sat op Odense Teater. For at få lejrbålsstemning ind i forestillingen, tog instruktør Frede Gulbrandsen skuespillerne ud til et stort bål og lavede en gennemspilning der. Foto: Vibeke Volder

Som barn fik instruktør Frede Gulbrandsen læst Astrid Lindgrens eventyr "Mio, min Mio" højt af sin morfar ved et lejrbål i Norge. Nu har han livet fortællingen op rundt om et bål inden premieren på Odense Teater.

Odense Teater er i gang med prøverne på Astrid Lindgrens "Mio, min Mio", som den dansk-norske instruktør Frede Gulbrandsen står for at fortolke på de skrå brædder. - Min morfar læste "Mio, min Mio" højt for mig, da jeg var lille. Vi sad rundt om et bål i Norge sammen med mine fætre og kusiner. Jeg så alle billederne for mig - hvordan hele historien udfoldede sig, mens ilden knitrede. Det var fantastisk. Den stemning vil jeg have med i forestillingen, siger Frede Gulbrandsen. For at bringe den intime båloplevelse ind i teatersalen fyldt med skarpe projektører, hundredvis af mennesker, teknik og bøvl, besluttede Frede Gulbrandsen, at han måtte have skuespillerne væk fra de tekniske omgivelser og ud i naturen. Ud til et stort lejrbål. - Vi tændte et stort bål hjemme ved en af teknikerne. Da det blev mørkt, lavede vi en gennemspilning rundt om bålet. Det gav noget helt magisk til forestillingen. På scenen er der et præcisionsarbejde, hvor man skal gøre sig bevidst om sidelys og timing. Ved bålet var alt frit. Skuespillerne havde deres roller og deres replikker, men alle andre aftaler var brudt - de kunne stå og gå, som de ville, fortæller Frede Gulbrandsen.

Om forestillingen "Mio, min Mio" er baseret på Astrid Lindgrens bog af samme navn. Odense Teater sætter forestillingen op på Teatersalen i Odeon. "Mio, min Mio" har premiere 15. januar og spiller frem til 11. marts.Iscenesættelse: Frede Gulbrandsen.



Medvirkende: Mathias Sprogøe Fletting, Jeppe Ellegaard Marling, Malene Melsen, Claus Riis Østergaard, Magnus Andersen Hald, Anton Sager, Ole Boisen, Hanne Hedelund og Lea Baastrup Rønne.

Instruktør Frede Gulbrandsen har sneget sig op på scenen mellem Mathias Sprogøe Fletting (th) og Jeppe Ellegaard Marling (tv.), der spiller hovedrollerne Mio og bedstevennen Jum Jum. Foto: Vibeke Volder

Landet i det Fjerne "Mio, min Mio" handler om ni-årige Bosse, der ikke har fået de bedste kort på hånden. Han bor med sine plejeforældre, der er - som Frede Gulbrandsen udtrykker det - nogle virkelige skiderikker. Men en dag finder Bosse en magisk flaske. Inde i den bor en ånd, der er kommet for at tage ham hjem til sin rigtige far: Kongen af Landet i det Fjerne. - I Landet i det Fjerne er alt godt. Bosse får at vide, at hans rigtige navn er Mio, og Mio får alt, man kunne tænke sig. Hans bedste ven hjemmefra dukker op som en spejling i den nye verden, og Mio får hesten Miramis. - Du må færdes i øst, vest, nord og syd og lige så langt, som Miramis vil bære dig. Men en ting skal du vide: Der er noget, der hedder Landet Udenfor, siger kongen til sin Mio. - Hvem bor der? spørger Mio. - Ridder Kato, svarer kongen. Inde i teatersalen bliver udvalgte scener spillet igennem til ære for pressefotografer og journalister. Frede Gulbrandsen instruerer hele affæren. - Replikken er færdig - og så falder du ned, Mathias! råber Frede Gulbrandsen op til scenen, mens han rastløst går frem og tilbage foran scenekanten. Mathias Sprogøe Fletting på 30 år er manden, der spiller barneprinsen Mio, mens Jeppe Ellegaard Marling spiller Mios bedste ven, Jum Jum. Det er de to, der sammen drager ud på en farefuld færd for at bekæmpe Ridder Kato fra Landet Udenfor, der kidnapper byens børn og forvandler deres hjerter til sten. Sagnet siger, at kun den hjemvendte kongesøn kan sætte en stopper for Katos ondheder. Herfra udfolder eventyret sig, der i ægte Astrid Lindgren-stil ikke holder grusomheder ud i en armslængde, men lader dem kravle omklamrende tæt på.

Mio og Jum Jum skal bekæmpe Ridder Kato (Malene Melsen) fra Landet Udenfor i "Mio, min Mio", der bliver sat op på Odense Teater - godt nok i Teatersalen på Odeon. Foto: Vibeke Volder

Barndommens billeder Den største udfordring for instruktøren har været at virkeliggøre barndommens nethinde-billeder af "Mio, min Mio" på den store scene i Teatersalen i Odeon. For første gang bruger Gulbrandsen videodesign i en forestilling, hvilket han har haft nogle forbehold om. - Når man bruger video i en forestilling, skal man passe på ikke at bruge for meget af det. Uanset hvordan du bruger det, er det todimensionelt - og teatret skal være tredimensionelt, siger Frede Gulbrandsen. Men effekten er magisk. Selv med skuespillere og lyd- og lysteknikere rendende rundt til pressefotografering, skaber videoprojektionerne en drømmeagtig verden med nordlysets grønlige lys bølgende bag Mathias og Jeppe, mens de sidste billeder bliver knipset af.

Hesten Miramis fra "Mio, min Mio" bliver spillet af Magnus Andersen Hald. Foto: Vibeke Volder

Roadtrip - På scenen er der meget lyd og teknik, der skal times. Da Frede tog os ud til bålet, gav nogle scener pludseligt meget mere mening. Det var virkelig stemningsfyldt, fortæller Mathias Sprogøe Fletting. - Det tog det tilbage til fortællingen. Den tæthed, der opstår omkring et bål, kan let forsvinde ud i et stort rum - og Astrid Lindgrens historier er skrevet i lejrbålenes tid, siger Jeppe Ellegaard Marling. - Det var som om at fortælle historien til en god ven, siger Mathias Sprogøe Fletting. Det er samme intensitet og nære stemning, Gulbrandsen vil skabe på scenen. Tempoet skal ned. - Børn er vant til, at der sker meget i de film, de ser eller spil, de spiller. Der er hurtige spændingskurver, action og gang i den. Det er der også i "Mio, min Mio", men Astrid Lindgren insisterer på, at der skal være ro til følelserne, forståelsen og empatien. Det kan man ikke bare fræse hen over, siger Frede Gulbrandsen. - Vi skal tage publikum med på et roadtrip. "Mio, min Mio" er roadtrip på hest i stedet for i en hurtig Ford Mustang, siger Mathias Sprogøe Fletting.

Mios far er konge af Landet i det Fjerne, og han bliver spillet af Claus Riis Østergaard i Odense Teaters opsætning af "Mio, min Mio". Foto: Vibeke Volder

Forestillingen "Mio, min Mio" er børnevenlig, men lidt uhyggelig. Foto: Vibeke Volder