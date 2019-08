Mini-festival på Hindsholm

Musik: Hyggelig Festival er en mini-festival på Englegården, der ligger på halvøen Hindsholm nord for Kerteminde. Festivalen finder sted fra fredag 23. august til søndag 25. august, hvor blandt andet Keld & Hilda, Holmen Hustlers, Sorte Fugle og Arne Würgler lægger vejen forbi. Foruden musik byder festivalen på aktiviteter og underholdning for børnene. Det er muligt at medbringe telt og overnatte på festivalpladsen, og i tre-dagsbilletten er der inkluderet en aftenbuffet til både fredag og lørdag. /stha