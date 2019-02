- "La Bohème" er et hjerteskærende billede på kærlighed, venskab og tab, siger instruktøren Anders Ahnfelt-Rønne om Puccinis opera, der har premiere på Den Fynske Opera 1. marts.

Opera: De røde lygter er tændt på Den Fynske Opera, for selv om der først er premiere på "La Bohème" på fredag, er alle otte forestillinger allerede udsolgt. Den store forhåndsinteresse for Puccinis måske mest elskede opera glæder instruktøren Anders Ahnfelt-Rønne, men den kommer ikke bag på ham: - "La Bohème" har de samme kvaliteter som store, klassiske romaner. Den handler om et ungt menneske, der dør for øjnene af os. Alle har prøvet at miste, og når man mister et gammelt menneske, kan man forsone sig med døden. Men Mimi er 23-25 år, og en så begavet ung kvinde har ikke har fortjent at dø. Det er derfor, man bliver så rørt.

Blå bog Anders Ahnfelt-Rønne, teaterchef, instruktør, skuespiller og pianist.Født i 1950 i Sverige. Har boet i Danmark det meste af sit liv.



Uddannet klassisk pianist fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 1972.



Teaterchef: Fiolteatret 1985-87, Rialto Teatret 1992-2007 og Teater Undergrunden 2014-.



Aktuel med sin tredje iscenesættelse af Puccinis "La Bohème" - et samarbejdsprojekt mellem Den Fynske Opera, Operaen i Midten og Teater Undergrunden. Opføres på Den Fynske Opera fra 1. til 13. marts.

Uddannet pianist Det er tredje gang, Anders Ahnfelt-Rønne instruerer "La Bohème". For ham er instruktørens vigtigste opgave at være en god pædagog: - Når man skal lede en kunstnerisk proces, er det en enormt stor fordel at vide, hvad man taler om, uanset om det gælder librettoen, altså teksten, eller musikken, siger Anders Anhfelt-Rønne. Han ved, hvad han taler om, for i modsætning til mange af sine instruktørkolleger kan han læse et partitur. Han er uddannet klassisk pianist, men har siden han var i begyndelsen af 20'erne arbejdet som skuespiller, instruktør og teaterleder, så han har fået "det bedste fra begge verdner". Skolingen i klassisk musik betyder, at han kan hjælpe sangerne med fraseringer eller skubbe til et tempo, så en sangers bevægelse hen over scenen bliver naturlig: - I forhold til sangerne tror jeg, det er en endnu større fordel, at jeg er skuespiller. Skuespil er et håndværk, som dækker alt fra at komme ind på en scene og til hvordan man giver udtryk for de allerstørste følelser - og vel at mærke så det virker troværdigt og naturligt.

Halvandet sekund Anders Ahnfelt-Rønne forklarer, at et af kendetegnene ved Puccinis musik er, at man nærmest kan høre hvad, hvordan og hvornår, man skal agere: - I Mimis store arie, "Man kalder mig Mimi", kneb det med at få timingen på plads, men så fandt vi ud af, at hvis Mette Marie Øyen, der synger Mimi, bare ventede halvandet sekund med at rejse sig, ville musikken "trække "hende op fra stolen - og det virkede.

20 smukke minutter "La Bohème" er - akkurat som Mozarts "Figaros bryllup" - en opera, Anders Ahnfelt-Rønne aldrig bliver færdig med: - Der er næppe skrevet smukkere musik end de sidste 20 minutter af sidste akt, men handlingen er også fantastisk. Musetta har solgt de øreringe, hun har fået af sin aldrende elsker, og købt en muffe til den døende Mimi. Men Musetta lader, som om muffen er fra Rodolpho, Mimis tidligere kæreste. Rodolpho, som svigtede Mimi, men stadig elsker hende, bryder helt sammen. Og Mimi hvisker, at de ikke skal græde over hende. Det er vildt godt skrevet, og hvis man spiller det ordentligt, er det ikke sentimentalt, men hjerteskærende uhyggeligt og uafvendeligt. Et billede på kærlighed, venskab og tab.

Nye vinkler For hver gang Anders Ahnfelt-Rønne instruerer "La Bohème" inspirerer et nyt hold sangere ham til at se andre tolkningsmuligheder: - De tidligere Mimi'er har været små, så derfor var det oplagt at gøre dem gulsottige og blege, men Mette Maria Øyen har højde og en flot udstråling, som giver hende en særlig kraftfuldhed. Hendes Mimi er feminin, men ikke spor skrøbelig, og det giver rollen et andet perspektiv. Instruktøren forklarer, at hvor det almindeligvis er Rodolfo, der tager Mimis hånd, er det denne gang Mimi, der er den udfarende: - I den forhistorie jeg har digtet, har Mimi tidligere været kæreste med maleren Marcello. Det viser vi ved, at Marcello på et tidspunkt lægger sin hånd ømt på Mimis skulder. Jeg forestiller mig også, at filosoffen Colline altid har været hemmeligt forelsket i Mimi, for så giver det endnu mere mening, at han sælger sin frakke for at skaffe medicin til hende. Det er små detaljer, som tilskuerne ikke nødvendigvis hæfter sig ved, men hvis de opdager dem, giver de operaen en ekstra dimension. "La Bohème", Den Fynske Opera, fredag 1. marts kl. 19.30