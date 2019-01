Det er sin sag for klassiske sangere at overdøve et helt symfoniorkester. Det erfarede publikum, da Odense Symfoniorkester fredag 4. januar havde premiere på årets nytårskoncert, en koncertudgave af Franz Lehárs operette, "Den glade enke". Undervejs var det svært at høre sangerne, så hvis ikke man var bekendt med operettens handling, kunne det være vanskeligt at følge med. Efter koncerten modtog Odense Symfoniorkester henvendelser fra en række tilskuere, der ærgrede sig over den manglende forstærkning af sangerne. Og orkestret handlede hurtigt, så allerede ved den anden opførelse af nytårskoncerten, som fandt sted i Forum Horsens søndag 6. januar, var alle fem solister blevet udstyret med microportere. Mikrofonerne er naturligvis også på plads, når Winnie Merete Duholm, Sofie Elkjær Jensen, Thomas Storm, David Danholt og Jesper Buhl en sidste gang opfører "Den glade enke" i Odense Koncerthus torsdag 10. januar. /kry