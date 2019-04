Mere succes til Jens Henrik Jensen: Emmy-vindere vil filmatisere Oxen

Oxen: Jens Henrik Jensens bestsellerkrimier om krigsveteranen Niels Oxen står til at opnå endnu mere succes. Den populære serie skal nemlig filmatiseres og laves til to sæsoners tv-krimi. Manuskriptet skal skrives af det succesfulde ægtepar og de tredobbelte Emmy-vindere, Mai Brostrøm og Peter Thorsboe.

De har blandt andet også stået bag tv-serier som Rejseholdet, Ørnen og Livvagterne.

- Det er jo faktisk det, jeg allerhelst ville have. Jeg har hele tiden håbet på, at det ville blive til en tv-serie. Det giver flere minutter til at fortælle historien og hovedpersonen, end hvis det havde været en biograffilm. Her kan historien bedre blive foldet ud og blive ydet retfærdighed, siger Jens Henrik Jensen.

Han glæder sig over, at det er de tredobbelte Emmy-vindere, der skal stå for at forvandle bøgerne til en tv-serie.

- Jeg har haft et møde med filmselskabet og Brostrøm og Thorsboe, og det var et rigtigt fint møde. Så jeg har en god fornemmelse i maven, også fordi de er super, super erfarne og nogle af de bedste i Danmark og Skandinavien, siger Jens Henrik Jensen, der mener, at optagelserne er planlagt til at starte i sommeren 2020.