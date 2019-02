Stand-up: Fredag 8. marts kan du se Natasha Brocks show "Psyclus" på Teater95b.

Vores mødre siger, at det markerer vores kvindedom, reklamerne siger, at det ikke behøver holde os tilbage, og vores kærester tør ikke sige noget forkert. Natasha Brock har som mange andre kvinder menstruation, men kan ikke rigtig forstå det med den cyklus. Med PMS, smerter, uhæmmet blødning, humørsvingninger, fordomme og tabu er der så noget at grine af? Grin, græd eller bliv hidsig, måske alt sammen på én gang, når Natasha forsøger at finde ud af hvad der sker med psyken, når vi lider under Evas forbandelse. Menstruation - hvor længe skal vi finde os i det?

Natasha Brock har i de seneste år, gjort sig bemærket rundt omkring på de mange danske stand-up scener. Natasha har lavet stand-up i 6 år. Hun er kendt fra Comedy Fight Club Live på Zulu, blev finalist i DM i stand-up 2017, og var vært på den røde løber til Zulu Comedy Galla. Showet begynder kl. 20. /piwi