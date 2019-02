Kunst: Fotoudstillingen "Med hunden gennem byen" åbnede 11. februar på Langeland Bibliotek. Måske har du mødt Hans Sturesson og hans ruhårede foxterrier, Cos, når de går tur i Rudkøbing. Mange ture er det blevet til i tidens løb, og Hans har altid sit kamera med over skulderen.

Hans Sturesson er født i Småland og er uddannet fotograf på Malmø fotoskole. I Sverige har han arbejdet ved Allers i Helsingborg på Svensk Femina og Må Bra. Da han flyttede til Fyn i 1977, fik han arbejde som pressefotograf på Fyns Amts Avis. indtil han gik på pension i 2009.

Billederne kan Hans ikke helt slippe i sin pensionist-tilværelse, og derfor har han altid kameraet med på sine hundelufter-ture. Han har øje for særlige vinkler og belysninger og tager snesevis af billeder af havnen, husene, gaderne. Fælles for mange af billederne er, at hunden Cos optræder, nogle gange i centrum og andre gange i periferien. Du kan se udstillingen frem til fredag 15. marts i bibliotekets åbningstider. /piwi