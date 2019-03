Maskineriet bag Carl Nielsen-konkurrencerne: - Der er menneskeligt arbejde i at være runner

- Vi bliver nødt til at lave lidt gas med hinanden. Ellers bliver det nogle lange dage i det lille lokale, siger stream-ansvarlig Mark Rump (tv.) om sit og lydtekniker Torben Sminges arbejdsforhold. Foto: Mikkel Hamann Jensen

I disse dage kører Carl Nielsen Internationale Konkurrencer fra 10 til 18, men meget skal der holdes styr på, så tandhjulene kører rundt. Avisen ser lidt på motoren, olien og mekanikken bag.

Klassisk: Ligesom instrumenterne, der danner centrum for Carl Nielsen Internationale Konkurrencer, skal være i topstand for at kunne spille den smukkeste musik, så må maskineriet bag den store musikkonkurrence være smurt og velsammensat. En af hovedmotorerne for alt det praktiske sidder lige inden for lobbydørene til Odense Koncertsal. "Info point" står der på det høje turkisblå banner, men foruden at informere os gæster, der ikke kan finde vej, har de styr på konkurrencedeltagernes og jurymedlemmernes pianister, hoteller, transport og meget mere. Hver dag Carl Nielsen-konkurrencerne kører. - Det er et stort puslespil, og det bliver nogle lange dage. Vi møder før alle andre, og vi går sidst hjem, fortæller Georgina Mongaya Høgsholm, som er projektmanager på Carl Nielsen-konkurrencerne og én af de tre Nordic Artists Management-kvinder, man møder ved infobordet.

Når deltagerne skal ind og ud, styrer runnere som Sofia Warden og Jacob Kristensen (med ryggen til) showet i kulissen. Foto: Mikkel Hamann Jensen

Menneskelige runnere Nogle af dem, der også skal være på i mange timer og især hjælpe deltagere og juryer, er runnerne. Med headset, smil og pegende fingre sørger de for, at vi som tilskuere overhovedet får set de unge musiktalenter i aktion. Det er dem, der sender deltagere og pianist i øvesal inden optræden, viser dem ind i salen og ud igen. Men de er der også, hvis deltagerne skal dulme nerverne. - På den måde løber vi ikke kun hurtigt og holder styr på, hvornår hvem skal ind, men der er også noget menneskeligt i arbejdet, fortæller Sofia Warden, der ligesom mange af de andre runnere studerer på musikkonservatoriet i Odense. - De fleste deltagere er cool og topprofessionelle, men flere har måske brug for at snakke lidt med nogen på grund af deres nervøsitet. Der sidder vi klar med vand, kage og et par stykker slik, hvis de har brug for det. Hun og makkeren Jacob Kristensen sørger selvfølgelig også for, at der er ro i kulissen, så deltagerne ikke bliver forstyrret, når de spiller inde på scenen. For indfinder der sig den mindste højlydte snak, kan det høres i salen og på den tv-transmitterede stream.

... og når publikum skal på plads, står billetkontrollører som Peter Ebsen klar til at guide folk. Foto: Mikkel Hamann Jensen

Sjov i streamrummet Apropos streamen, så gemmer der sig i Odense Koncertsal et lille rum mellem foyeren og Pro Musica-salen. Her sidder to Medici.tv-mænd, tyske Mark Rump og danske Torben Sminge, mellem adskillige sorte ledninger, blåtlysende computerskærme og lydjusterende knapper. - Jeg holder øje med, at lyden er på plads. Det sender vi så ud i sendevognen, der sammensætter de optagelser, vi får fra tv-kameraerne i salen, og lyden. Det sender de så videre til Mark, som får det til at spille på hjemmesiden, siger Torben Sminge, mens han kigger på den Medici.tv-stream-ansvarlige kollega. Sammen griner de og joker med hinanden, mens de med god lyd og skarpe billeder sender Carl Nielsen-konkurrencerne ud til computerskærme i hele verden. - Vi sender live i otte timer hver dag i øjeblikket. På to forskellige streams. Det kræver, at man er på hele tiden, men selvfølgelig skal der være tid til at drille hinanden, griner Mark Rump.

Der er ikke mange momenters fred ved Nordic Artists Managments infobord, hvor Tina Linn Austad (th.) og Georgina Mongaya Høgsholm peger folk i rigtige retninger, mens de skemalægger for konkurrencedeltagere, jurymedlemmer og alle andre aspekter af Carl Nielsen-konkurrencerne. Foto: Mikkel Hamann Jensen

Som runner skal der sørges for en rolig, men positiv og glad stemning hos deltagerne, hvad Jacob Kristensen gjorde her, da fløjtenisten Rafael Adobas Bayog (med ryggen til) havde performet. Foto: Mikkel Hamann Jensen