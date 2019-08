Magisk koncert til HCA Festivals: Leth er et sprogligt Himmelbjerg

Jørgen Leth er med sine 82 år præcis dobbelt så gammel som jeg. Og formodentlig mindst dobbelt så dygtig, når det kommer til at kombinere de byggeklodser, vi kalder ord, til små sproglige kunstværker.

Jeg skulle egentlig have været i biografen og se den nye Tarantino-film, som Jørgen Leth sjovt nok omtaler. Men efter at have interviewet Leths kollega i trioen Vi Sidder Bare Her, Frithjof Toksvig, kunne jeg mærke, at jeg var nødt til at opleve trioen. Inden det er for sent.

Jørgen Leth stavrer på scenen støttet af Mikael Simpson og Frithjof Toksvig, og da han langt om længe finder sin stol, bladrer han i sine noter og virker usikker. Famlende. Men allerede efter få sætninger har jeg glemt alt om vaklende gang og vokale startproblemer.

Jørgen Leths stemme er som en magnet, der suger min opmærksomhed til sig. Jeg har aldrig set Tour de France og har aldrig dyrket Jørgen Leth, som mange af dem omkring mig tilsyneladende har. Men jeg er fan fra første sekund, hvor Jørgen Leth indleder med at fortælle om sine fødder på gulvet.

Den sproglige tæft, fornemmelsen for at udvælge de optimale gloser og dosere dem perfekt gør mig helt ør. Det er vanvittigt, at man kan lytte til betragtninger om hvide servietter, kalkunhals, agurkesalat og solskin gennem mørke gardiner og føle sig komplet opslugt.