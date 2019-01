Lytteklub for klassisk musik på Kulturøen i Middelfart

Klassisk: Biblioteket på Kulturøen i Middelfart tager i det nye år fat om den klassiske genre med et anderledes greb, når bibliotekar Dorte Søndergaard inviterer til "Klassisk Lytteklub" tre gange i foråret. Her kan de deltagende både blive klogere på værker og komponister og udtrykke deres egne meninger om musikken. Første gang er mandag 28. januar kl. 16.30-18, og dagens emne er den danske blokfløjtevirtuos Michala Petri og barokmusikken. De efterfølgende to mødegange er mandag 25. februar og mandag 25. marts. /stha