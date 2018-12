Lokumsvers, erindringer og fri fantasi fra fynske forfattere

Irma Lauridsen, mangeårig brevkasseredaktør på Ugeavisen Odense, har skrevet ungdomsromanen "De sidste dage i Almas Liv". Bogen handler om mobning og er udkommet på forlaget Vanessa.

Anja Andersen, Peter Rahbæk Juel, Torben Iversen, Jane Jegin, Lasse og Mathilde og Sebastian Dorset er blandt fortællerne i "Vores Fyn - historier fra hjertet i midten", som er udkommet på Mellemgaard. Bag bogen står Jørgen Nancke, som også selv fortæller i et af kapitlerne. Fokus er historier og erindringer fra Odense, og alle fortællerne donerer 100 procent af deres honorar til hjemløse.

Karl Krølle Nielsen fra Kerteminde har via forlaget Underskoven håndtegnet og håndskrevet "Lokumsvers - til lidt tisfordriv (og det er ikke en stavefejl, red) på tønden". I den lille bog er der plads til at skrive sine egne vers.

Er man interesseret i syning er Kirsten Lindberg fra Stenstrup på forlaget Tilia Montana udkommet med "Navneklude og andre prøveklude", som viser 49 eksempler på navneklude fra 1769 til 1972. I bogen redegør hun for forlæg, symboler og fortæller historierne bag kludene.

Forlaget Mellemgaard er aktuel med en stribe udgivelser. Jørgen Lindgreen har skrevet tredje bind i sin serie om Sune og hans venner, der går deres egne veje i vikingetidens Danmark. Bent Iversen, født i Odense, har skrevet romanen "Pludselig er alting længe siden" om en barndom i 60'ernes Nordborg. Hans Agerbæk Husted fra Otterup er tilbage i 1950'erne og i tiden som lærer på Færøerne og i Grønland med selvbiografien "Der kom et brev". Karsten Laursen, som bor i Nyborg, befinder sig tidsmæssigt befinder mellem de to verdenskrige med "Også dine stjerner". Romanen er en beskrivelse af en række mennesker, hvis skæbne ingen af dem selv vælger, og som væver sig ind i hinanden. Derudover har Lilian Hoffmann fra Svendborg skrevet ungdomsbogen "Hestepigerne" og den odenseanske digter Viggo Madsen er udkommet med digtsamlingen "Haiku, for fremtiden".

"Alting har sin tid - årets og livets gang i 40 klummer" er skrevet af Mette Marie Hansen og er en samling af nogle af hendes klummer, som har været bragt i Fyns Amts Avis. "Mellem de stærke indlæg om aktuelle problemer glæder jeg mig ikke mindst over de små naturhistorier, hvor man kan hvile såvel hjerte som hjerne og sammen med Mette Marie iagttage det livlige fugle-og dyreliv, der omgiver hendes hjem på Tåsinge", skriver journalist ved Fyns Amts Avis Gitte Kjeldal i bogens forår. Udkommet på forlaget Metmari.

Tidligere journalistelev ved Fyens Stiftstidende, Tobias Stenbæk Bro, er debuteret som romanforfatter på forlaget Turbine med "Væddermændenes nat", som er fantasy for voksne og første bind i en planlagt serie. Omdrejningspunktet er tre brødres farefyldte rejse.

Lars Horneman er på forlaget Cobolt udkommet med tegneserien "I dag har jeg gode ben", som er efterfølgeren til tegneserielangdigtet "Når jeg ikke er til stede". Horneman har selv både tegnet og skrevet.