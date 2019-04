Bøger: Noget litteratur kan virkelig få tænderne til at løbe i vand, og det har Langeland Bibliotek tænkt sig at reagere på, når de inviterer til litterære lækkerier søndag 28. april kl. 16. Denne aften bliver det muligt at blande litteratur og madoplevelse, når køkkenchef Magnus Kragesteen kommer forbi med gastronomi, der er inspireret af de litterære passager, der læses op i løbet af aftenen. /stha